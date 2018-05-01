Фото Дмирия Дзюбина.
В Туле открыт сезон фонтанов. Фоторепортаж
В городе запустили четыре фонтанных комплекса.
1 мая в областной столице запущены четыре фонтанных комплекса:
- фонтан в сквере возле Тульского академического театра драмы (светомузыкальный);
-
фонтаны в сквере им.
Л. Н. Толстого;
- фонтан возле монумента «Тулякам — героям Советского Союза вечная слава»;
- фонтан на территории мемориала «Защитникам неба отечества».
Режим работы фонтанов с 11.00 до 22.00 в будние дни и с 12.00 до 22.00 — в выходные и праздничные дни.
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