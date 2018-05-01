В Туле открыт сезон фонтанов. Фоторепортаж

Фото Дмирия Дзюбина.

1 мая в областной столице запущены четыре фонтанных комплекса:

фонтан в сквере возле Тульского академического театра драмы (светомузыкальный);

фонтаны в сквере им. Л. Н. Толстого ;

; фонтан возле монумента «Тулякам — героям Советского Союза вечная слава»;

фонтан на территории мемориала «Защитникам неба отечества».

Режим работы фонтанов с 11.00 до 22.00 в будние дни и с 12.00 до 22.00 — в выходные и праздничные дни.