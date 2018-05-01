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В Туле открыт сезон фонтанов. Фоторепортаж
Фото Дмирия Дзюбина.

В Туле открыт сезон фонтанов. Фоторепортаж

В городе запустили четыре фонтанных комплекса.

1 мая в областной столице запущены четыре фонтанных комплекса:

  • фонтан в сквере возле Тульского академического театра драмы (светомузыкальный);
  • фонтаны в сквере им. Л. Н. Толстого;
  • фонтан возле монумента «Тулякам — героям Советского Союза вечная слава»;
  • фонтан на территории мемориала «Защитникам неба отечества».

Режим работы фонтанов с 11.00 до 22.00 в будние дни и с 12.00 до 22.00 — в выходные и праздничные дни. 

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В Туле заработали фонтаны, Фото: 1
В Туле заработали фонтаны, Фото: 2
В Туле заработали фонтаны, Фото: 3
В Туле заработали фонтаны, Фото: 4
В Туле заработали фонтаны, Фото: 5
В Туле заработали фонтаны, Фото: 6
В Туле заработали фонтаны, Фото: 7
В Туле заработали фонтаны, Фото: 8
В Туле заработали фонтаны, Фото: 9
В Туле заработали фонтаны, Фото: 10
В Туле заработали фонтаны, Фото: 11
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В Туле заработали фонтаны, Фото: 13
В Туле заработали фонтаны, Фото: 14
В Туле заработали фонтаны, Фото: 15
В Туле заработали фонтаны, Фото: 16
В Туле заработали фонтаны, Фото: 17
В Туле заработали фонтаны, Фото: 18
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В Туле заработали фонтаны, Фото: 33
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В Туле заработали фонтаны, Фото: 35
В Туле заработали фонтаны, Фото: 36
В Туле заработали фонтаны, Фото: 37
В Туле заработали фонтаны, Фото: 38
В Туле заработали фонтаны, Фото: 39
В Туле заработали фонтаны, Фото: 40
В Туле заработали фонтаны, Фото: 41
В Туле заработали фонтаны, Фото: 42
В Туле заработали фонтаны, Фото: 43
В Туле заработали фонтаны, Фото: 44
В Туле заработали фонтаны, Фото: 45
В Туле заработали фонтаны, Фото: 46
В Туле заработали фонтаны, Фото: 47
В Туле заработали фонтаны, Фото: 48
В Туле заработали фонтаны, Фото: 49
В Туле заработали фонтаны, Фото: 50
В Туле заработали фонтаны, Фото: 51
В Туле заработали фонтаны, Фото: 52
В Туле заработали фонтаны, Фото: 53
В Туле заработали фонтаны, Фото: 54
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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 19:21 +3
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