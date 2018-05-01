Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.
В Тульской области лоб в лоб столкнулись «Ниссан Жук» и «ВАЗ-2110»: водитель «десятки» погиб
Авария произошла этим утром на 4-м км автодороги «Болохово-Шварц».
1 мая в 9.20 в Киреевском районе произошло ДТП: на 4-м км автодороги «Болохово-Шварц» лоб в лоб столкнулись «Ниссан Жук» и «ВАЗ-2110».
Четыре пассажира «десятки» госпитализированы с травмами различной степени тяжести, водитель погиб на месте.
Водитель «Жука» не пострадал.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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