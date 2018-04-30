Яму на улице Галкина в Туле устранят в течение двух недель

Администрация Тулы ответила на публикацию в блоге «Народный журналист» на Myslo.

Пользователь портала Myslo «Старый» 30 апреля опубликовал блог в разделе «Народный журналист», в котором пожаловался на яму на пересечении ул. Галкина и ул. М. Горького.

Мужчина предположил: чтобы избавиться от ямы дорожники закидали ее мусором.

В администрации Тулы прокомментировали публикацию:

- Сотрудники дорожной службы не проводили никаких работ в месте разрушения дороги. Сейчас эта яма включена в список внеплановых ремонтных работ. Дорога будет восстановлена в течение двух недель.

Кроме того, сотрудники администрации напоминают тулякам о сервисе «Тула — без ям!». Информацию об участках дорожного покрытия, требующих ремонта, жители могут передавать через портал «Открытый регион 71». Чтобы сообщить о проблеме, достаточно авторизоваться на сайте и заполнить соответствующую форму. Сервис помогает решить проблему в течение 10 дней.