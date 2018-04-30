В тульской «Октаве» пройдет День джаза
Гостей праздника ждут мастер-классы, лекции и живая музыка.
В тульском индустриальном кластере «Октава» отметят День джаза. Туляков ждет насыщенная программа.
Сбор гостей начнется в 15.00: в зин-редакции пройдет тематический мастер-класс, гости кластера смогут окунуться в креативную атмосферу и сделать свой джаз-зин под лучшие музыкальные композиции.
В Большом зале в 17.00 стартуют лекции о джазе, их проведут Сергей Болотин (участник групп Analog sound, uSSSy, Speedball trio), и Евгений Галочкин (основатель музыкального лейбла «ТОПОТ»).
С 19.30 в кластере будет играть живой джаз от Masala Quartet и Speedball Trio!
Вход свободный.
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