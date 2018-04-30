В тульской «Октаве» пройдет День джаза

В тульском индустриальном кластере «Октава» отметят День джаза. Туляков ждет насыщенная программа.

Сбор гостей начнется в 15.00: в зин-редакции пройдет тематический мастер-класс, гости кластера смогут окунуться в креативную атмосферу и сделать свой джаз-зин под лучшие музыкальные композиции.



В Большом зале в 17.00 стартуют лекции о джазе, их проведут Сергей Болотин (участник групп Analog sound, uSSSy, Speedball trio), и Евгений Галочкин (основатель музыкального лейбла «ТОПОТ»).



С 19.30 в кластере будет играть живой джаз от Masala Quartet и Speedball Trio!

Вход свободный.