Алексей Дюмин поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

В поздравлении, адресованном сотрудникам пожарной охраны губернатором Алексеем Дюминым, говорится:

Уважаемые сотрудники и ветераны службы пожарной охраны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ежедневно более двух с половиной тысяч сотрудников Федеральной противопожарной службы помогают обеспечивать безопасность жителей Тульской области.

Ваш ответственный и напряженный труд требует оперативности, высокой слаженности действий. Вы выезжаете по тревоге в любое время года и в любую погоду, работаете в самых тяжелых условиях, нередко рискуя собой.

За 2017 год вы ликвидировали более 1100 возгораний по всему региону, спасли более 300 человек.

Спасибо вам за мужество, профессионализм и самоотверженность. Уверен, что вы и впредь будете успешно решать все задачи, стоящие перед пожарной охраной.

Желаю вам здоровья, благополучия и удачи!

Myslo присоединяется к поздравлениям!