новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

30 апреля в России отмечается День работников пожарной охраны.

В поздравлении, адресованном сотрудникам пожарной охраны губернатором Алексеем Дюминым, говорится:

Уважаемые сотрудники и ветераны службы пожарной охраны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ежедневно более двух с половиной тысяч сотрудников Федеральной противопожарной службы помогают обеспечивать безопасность жителей Тульской области.

Ваш ответственный и напряженный труд требует оперативности, высокой слаженности действий. Вы выезжаете по тревоге в любое время года и в любую погоду, работаете в самых тяжелых условиях, нередко рискуя собой.

За 2017 год вы ликвидировали более 1100 возгораний по всему региону, спасли более 300 человек.

Спасибо вам за мужество, профессионализм и самоотверженность. Уверен, что вы и впредь будете успешно решать все задачи, стоящие перед пожарной охраной.

Желаю вам здоровья, благополучия и удачи!

Myslo присоединяется к поздравлениям!

сегодня, в 12:53 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Прочее
пожарная охрана

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Яму на улице Галкина в Туле устранят в течение двух недель
Яму на улице Галкина в Туле устранят в течение двух недель
Миодраг Божович готов к переговорам с «Зенитом»
Миодраг Божович готов к переговорам с «Зенитом»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.