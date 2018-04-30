Алексей Дюмин поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником
30 апреля в России отмечается День работников пожарной охраны.
В поздравлении, адресованном сотрудникам пожарной охраны губернатором Алексеем Дюминым, говорится:
Уважаемые сотрудники и ветераны службы пожарной охраны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ежедневно более двух с половиной тысяч сотрудников Федеральной противопожарной службы помогают обеспечивать безопасность жителей Тульской области.
Ваш ответственный и напряженный труд требует оперативности, высокой слаженности действий. Вы выезжаете по тревоге в любое время года и в любую погоду, работаете в самых тяжелых условиях, нередко рискуя собой.
За 2017 год вы ликвидировали более 1100 возгораний по всему региону, спасли более 300 человек.
Спасибо вам за мужество, профессионализм и самоотверженность. Уверен, что вы и впредь будете успешно решать все задачи, стоящие перед пожарной охраной.
Желаю вам здоровья, благополучия и удачи!
Myslo присоединяется к поздравлениям!