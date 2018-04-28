В Тульской области порывом ветра снесло крышу детского сада

Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

21 апреля в 22.00 в Единую службу спасения обратились жители дома по ул. Школьной н.п. Шаховское Куркинского района. Они сообщили, что порывам ветра с дома сорвало часть кровли. В здании располагаются детский сад и школа.

На место незамедлительно выехала оперативная группа Куркинского пожарно-спасательного гарнизона регионального МЧС.

На время проведения ремонтных работ школьники продолжали учиться в соседнем посёлке, а воспитанники детского сада были переведены в ближайшее дошкольное образовательное учреждение.

27 апреля в 21.00 работа по восстановлению кровли была завершена.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.