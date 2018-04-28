Автоледи сбила школьницу в центре Тулы: виновница получила штраф 4500 рублей

16-летнюю тулячку сбили на улице Советской вечером 18 декабря около 17.30. Школьница переходила дорогу к остановившемуся трамваю. По данным УГИБДД, за рулем белого «Опеля Мокка» находилась Екатерина Чарина, директор ООО «Демидовская вода» (согласно информации на сайте предприятия). Myslo писал об этом здесь.

26 апреля Центральный суд рассмотрел дело о правонарушении.

В суде виновница рассказала, что ДТП произошло вечером, было темно, шел снег. Машины и трамвай на улице Советской двигались сплошным потоком. Трамвай периодически останавливался из-за потока машин, поэтому водитель не поняла, что в очередной раз трамвай остановился, чтобы посадить людей на остановке. Она продолжила движение и сбила школьницу, пересекавшую проезжую часть к остановившемуся трамваю. По словам виновницы, она предприняла резкое торможение, но избежать столкновения с пешеходом не получилось.

В результате ДТП девушка получила ушибы и ссадины, у нее была рассечена бровь. Эксперты сочли это легким вредом здоровью.

Вот видео происшествия:

Из показаний мамы школьницы:

– 18 декабря около шести часов вечера я ехала автобусом с работы домой. Между остановками Первомайской и Гоголевской зазвонил телефон и высветился номер дочери. Однако на обратной связи оказался врач скорой помощи, который сказал, что мою дочь сбила машина и ее везут в Ваныкинскую больницу. Я выскочила из автобуса и бросилась туда. Нашла свою дочь на каталке… Она вся тряслась, у неё было разорвано веко, лицо в крови, щека стесана, руки и ноги в ссадинах, боль в груди, в плече.

На вопрос, как всё произошло, дочь ответила, что она была на трамвайной остановке, подъехал трамвай, открыл дверь для посадки.

Она увидела, что машины подъезжают, останавливаются, и тоже пошла к трамваю. И тут на полпути ее сбила иномарка.

Из машины вышла женщина, подошла к ней и сказала, мол, ты сама споткнулась и упала. Однако происшествие видели пассажиры и водитель трамвая, люди на остановке. Сотрудница одного из магазинов вызвала скорую. Дочке зашили веко, обработали раны.

Известно, что виновница аварии перечислила маме пострадавшей школьницы в счет возмещения ущерба на лечение 15 000 рублей. Сумму определила сама.

Учитывая обстоятельства дела, суд назначил Екатерине Чариной наказание в виде штрафа 4 500 рублей. С этим не согласна мама школьницы:

– Всего 4 500 рублей штрафа за сбитого ребенка! Это наказание слишком мягкое. Почему ее не лишили права управления транспортным средством? Ведь она представляет опасность для других участников движения и пешеходов: невнимательно и неаккуратно водит машину. Я считаю, что суд действовал пристрастно. Все мои ходатайства были отклонены: и о вызове свидетелей ДТП, и о проверке исходящих звонков (я считаю, что виновница ДТП говорила по мобильнику во время движения), и другие заявления.

Мама школьницы намерена обжаловать решение суда.