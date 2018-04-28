В Пролетарском районе Тулы несколько домов остались без света

На одной из распределительных подстанций Пролетарского района произошло аварийное отключение. В результате несколько домов остались без электроэнергии. Об этом в редакцию Myslo сообщили местные жители.

Как уточнили в городской ЕДДС, в зону отключения попали семь многоквартирных домов по улице Хворостухина и одно строящееся здание.

На месте работают специалисты «Тулгорэлектросетей». Ожидается, что в течение нескольких часов подача электроэнергии будет восстановлена.