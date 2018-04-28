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В Пролетарском районе Тулы несколько домов остались без света

В Пролетарском районе Тулы несколько домов остались без света

Причиной аварийного отключения стала авария на подстанции.

На одной из распределительных подстанций Пролетарского района произошло аварийное отключение. В результате несколько домов остались без электроэнергии. Об этом в редакцию Myslo сообщили местные жители.

Как уточнили в городской ЕДДС, в зону отключения попали семь многоквартирных домов по улице Хворостухина и одно строящееся здание.

На месте работают специалисты «Тулгорэлектросетей». Ожидается, что в течение нескольких часов подача электроэнергии будет восстановлена.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:18 +2
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Место
Тулаулица Хворостухина

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