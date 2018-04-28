В Туле завершается марафон чтения фронтовых писем времен Великой Отечественной войны

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Чтение каждого из них будет записано на видео и появится в сети до 6 мая.

28 апреля в Тульском государственном музее оружия прошел региональный марафон чтения фронтовых писем «Вестники Победы». Он приурочен к 9 Мая.

Участники марафона зачитывают послания наших земляков с фронта. Копии писем предоставлены музеями региона, а также получены из личных архивов жителей.

Одно из писем было написано гвардии лейтенантом командиром танка Олегом Матвеевым его матери. Олег Матвеев погиб в бою и был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. А тульская школа № 29, в которой он учился, сейчас носит его имя.

В мероприятии приняли участие активисты детских и молодежных объединений, лидеры общественных организаций, общественные деятели региона, ветераны Великой Отечественной войны, жители Тулы и Тульской области.

За два дня прочитано 73 фронтовых письма — в честь 73-й годовщины Великой Победы. Чтение каждого из них запишут на видео, ролики будут опубликованы в группе в социальной сети ВКонтакте до 6 мая.