Погода в Туле 29 апреля: тепло, облачно, небольшой дождь

Синоптики обещают умеренный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет переменная облачность.

Ночью без осадков, днём местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 1 мм). Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днём до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +1 до +6, днём – до +19 градусов. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.