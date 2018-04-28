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Погода в Туле 29 апреля: тепло, облачно, небольшой дождь

Погода в Туле 29 апреля: тепло, облачно, небольшой дождь

Синоптики обещают умеренный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет переменная облачность.

Ночью без осадков, днём местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 1 мм). Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днём до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +1 до +6, днём – до +19 градусов. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +3
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