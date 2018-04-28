В тульской филармонии покажут спектакль «ЧудоЧудоЧеловек»

В понедельник, 14 мая, в 18.00, на сцене Тульской областной филармонии в рамках Молодежного культурного форума государств-участников СНГ «Содружество, устремленное в будущее: культура, традиции, современность» зрителям представят постановку учебного театра школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского.

Это история о побеге взрослого человека в детство, история о желании человека вновь и вновь обретать: чистоту и обаяние в восприятии мира, бесконечно стараться разглядеть вокруг себя волшебное и удивительное.

Корней Чуковский уникален, его творчество, равно как и его судьба, завораживает и пронзает одновременно. Он многоликий, парадоксальный. Его тексты, знакомые каждому с малых лет, пронизаны любовью и невероятным вниманием к человеку.

Актеры спектакля захотели не только услышать и почувствовать магическую музыкальность его поэзии, соприкоснуться с его уникальным образным миром, но и приблизиться к самому Корнею Ивановичу Чуковскому – человеку, имевшему смелость пронести веру в чудо и добро человеческой души через всю свою жизнь, человеку, который и сам – чудо.