Ко Дню Победы в Туле ограничат движение транспорта
Ограничения коснутся дней проведения репетиции парада на площади Ленина и мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.
В областной столице в дни проведения репетиций, парада ко Дню Победы и праздничных мероприятий ограничат остановку, стоянку и движение транспортных средств.
29 и 30 апреля, а также 2,6 и 9 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:
С 00.00 до 13.00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской), по ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской), на Крестовоздвиженской пл., по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.), по ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской), по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской (на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского), по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской), по ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена), по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской), по ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской), по ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской);
7 мая
9 мая
9 мая
29 и 30 апреля, а также 2,6 и 9 мая ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского пассажирского транспорта:
С 6.00 до 8.00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской), по ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской), на Крестовоздвиженской площади, по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади), по ул. Революции на участке (от ул. Советской до ул. Менделеевской), по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской (на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского), по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской), по ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена), по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской), по ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской), по ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской);
9 мая
29 и 30 апреля, а также 2,6 и 9 мая будет ограничено движение всех видов транспортных средств:
С 8.00 до 13.00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской), по ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской), на Крестовоздвиженской площади, по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади), по ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской), по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской (на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского), по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской), по ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена), по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской), по ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской), по ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской);
7 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая с 13.00 до 23.00 на пл. Ленина, по ул. Менделевской (на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади).