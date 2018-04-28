Ко Дню Победы в Туле ограничат движение транспорта

Фото Фото b-port.com.

В областной столице в дни проведения репетиций, парада ко Дню Победы и праздничных мероприятий ограничат остановку, стоянку и движение транспортных средств.

29 и 30 апреля, а также 2,6 и 9 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

С 00.00 до 13.00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской), по ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской), на Крестовоздвиженской пл., по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.), по ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской), по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской (на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского), по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской), по ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена), по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской), по ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской), по ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской);

7 мая с 0.00 до 12.00 по ул. Пузакова (на участке от ул. Октябрьская до ул. Пороховая);

9 мая с 0.00 до 14.00 по пр. Ленина (на участке от ул. Пушкинской до ул. Агеева), около сквера возле памятника Л. Н. Толстого (от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса, на площади Искусств), по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Жаворонкова до ул. Агеева), по ул. Первомайской (нечетная сторона на участке от ул. Вересаева до ул. Свободы);

9 мая с 0.00 до 23.00 на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы;

9 мая с 0.00 до 23.00 по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского);

9 мая с 13.00 до 23.00 на площади Ленина, по ул. Менделевской (на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади).

29 и 30 апреля, а также 2,6 и 9 мая ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского пассажирского транспорта:

С 6.00 до 8.00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской), по ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской), на Крестовоздвиженской площади, по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади), по ул. Революции на участке (от ул. Советской до ул. Менделеевской), по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской (на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского), по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской), по ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена), по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской), по ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской), по ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской);

9 мая с 6.00 до 8.00 по пр. Ленина (на участке от ул. Пушкинской до ул. Агеева), около сквера возле памятника Л. Н. Толстого (от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса), на площади Искусств, по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Жаворонкова до ул. Агеева), по ул. Первомайской (нечетная сторона на участке от ул. Вересаева до ул. Свободы).

29 и 30 апреля, а также 2,6 и 9 мая будет ограничено движение всех видов транспортных средств:

С 8.00 до 13.00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской), по ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской), на Крестовоздвиженской площади, по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади), по ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской), по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской (на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского), по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской), по ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена), по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской), по ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской), по ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской);

7 мая с 11.00 до 12.00 по ул. Пузакова (на участке от ул. Октябрьская до ул. Пороховая);

9 мая с 8.00 до 14.00 по пр. Ленина (на участке от ул. Пушкинской до ул. Агеева), около сквера возле памятника Л. Н. Толстого (от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса), на площади Искусств, по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Жаворонкова до ул. Агеева), по ул. Первомайской (нечетная сторона на участке от ул. Вересаева до ул. Свободы);

9 мая с 0.00 до 10.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади по ул. 9 мая на участке от пр. Ленина до ул. Смидович;

9 мая с 15.00 до 23.00 на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы;

9 мая с 21.00 до 23.00 по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского);

9 мая с 13.00 до 23.00 на пл. Ленина, по ул. Менделевской (на участке от ул. Тургеневской до Крестовоздвиженской площади).