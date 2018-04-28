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Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация
Фото Дмитрия Дзюбина.

Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация

Стоки текут через открытый люк.

С просьбой помочь решить проблему в редакцию Myslo обратилась жительница дома №10 по Веневскому шоссе Татьяна Киреева. Она живет на первом этаже этого общежития и около недели вынуждена мучиться от запахов нечистот, исходящих из засоренного канализационного колодца. 

Женщина рассказала, что несколько дней звонила и писала обращения в управляющую компанию и Тулагорводоканал, но за семь дней ни у кого не нашлось времени избавить жителей дома от зловония. 

– Дней десять назад у многих произошел засор в квартирах, вызвали сантехника, он пришел, посмотрел и сказал, что причина не в квартирах, а в колодце на улице. А потом мы это увидели наглядно. Только почему-то никто не хочет устранять его! Почему мы должны дышать этим?

Татьяна Киреева отмечает, что дом у них старый, ему уже 138 лет, внутридомовые системы канализации изношенные, из-за этого подвал регулярно затапливает.

При учете, что стены общежития покрыты трещинами, а из стен вываливаются кирпичи, регулярное подтопление фундамента может угрожать жизни и здоровью жителей.

Некоторые трещины сквозные. Чтобы не сифонило, жители их закрыли монтажной пеной.

Рядом с домом – провалы, которые почему-то управляющая компания не устраняет, а лишь накрывает досками.

В одной из стен и вовсе зияет дыра:

Не опираясь на фундамент, стена может рухнуть в любой момент.

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Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация, Фото: 1
Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация, Фото: 2
Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация, Фото: 3
Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация, Фото: 4
Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация, Фото: 5
Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация, Фото: 6
Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация, Фото: 7
Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация, Фото: 8
Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация, Фото: 9
Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация, Фото: 10
Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация, Фото: 11
Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация, Фото: 12
Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация, Фото: 13
Двор разрушающегося общежития в Туле неделю затапливает канализация, Фото: 14
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:15 +1
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