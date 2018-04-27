В Туле на улице Приупской пятый день на дереве сидит кошка

В Туле на ул. Приупской во дворе дома №12 уже пятые сутки на дереве сидит кошка. Снять оттуда ее никто не может — животное залезло на тополь на высоте четвертого этажа.

– Мы пытались своими силами снять кошку, — рассказывает один из жителей дома, — но подручных средств не хватает. Куда только не звонили, никто помочь не может! Животное без еды, воды, погибает у нас на глазах!

По словам местных жителей, они вызывали сотрудников МЧС, однако те не смогли добраться на такую высоту.



Вот это злополучное дерево.

Myslo обращается к неравнодушным тулякам — помогите спасти кошку!