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В Туле на улице Приупской пятый день на дереве сидит кошка

В Туле на улице Приупской пятый день на дереве сидит кошка

Животное без воды и еды.

В Туле на ул. Приупской во дворе дома №12 уже пятые сутки на дереве сидит кошка. Снять оттуда ее никто не может — животное залезло на тополь на высоте четвертого этажа.

– Мы пытались своими силами снять кошку, — рассказывает один из жителей дома, — но подручных средств не хватает. Куда только не звонили, никто помочь не может! Животное без еды, воды, погибает у нас на глазах!

По словам местных жителей, они вызывали сотрудников МЧС, однако те не смогли добраться на такую высоту.


Вот это злополучное дерево.

Myslo обращается к неравнодушным тулякам — помогите спасти кошку!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:35 +9
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