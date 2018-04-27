К 9 Мая тульским ветеранам вручат посылки

26 апреля на оперативном совещании заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина доложила о подготовке посылок для ветеранов к 9 Мая.



Марина Левина сообщила, что по инициативе губернатора Алексея Дюмина в преддверии празднования Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны будут вручены посылки. Такой подарок к 9 Мая в нашей области вошел в традицию с 2016 года. Посылки уже сформированы, вручать ветеранам их начнут с 27 апреля.



По словам заместителя председателя регионального правительства, с учетом почтенного возраста и состояния здоровья около 20 самых активных ветеранов указанных категорий в нынешнем году не смогут принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.



В связи с этим Алексей Дюмин поручил Марине Левиной составить списки всех ветеранов войны, проживающих в Тульской области.

– Мы никого не должны забыть. Каждая праздничная посылка должна дойти до ветерана, – подчеркнул губернатор.