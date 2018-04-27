Свалку на берегу Тулицы обследует комиссия городской администрации

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По итогам будет определена организация, ответственная за обслуживание территории и выдано предписание о вывозе мусора.

Напомним, ранее мы сообщали об огромной свалке, образовавшейся на берегу Тулицы за Чулковским кладбищем.

Свозить мусор туда начали около года назад, и за это время импровизированный полигон отходов растянулся примерно на километр. Администрация города прокомментировала сложившуюся ситуацию:

В субботу, 28 апреля, на место выйдет комиссия, которая определит ответственного за данные земли и вынесет предписание о вывозе мусора.

Myslo следит за развитием событий.