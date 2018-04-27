Руководители тульских колоний и СИЗО приготовили обед для заключённых

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Заместители начальников исправительных учреждений и следственных изоляторов, курирующих тыловое обеспечение, и начальники отделов интендантского и хозяйственного обеспечения обменялись опытом.

В учебных сборах принял участие заместитель начальника УФСИН России по Тульской области Роман Васильев. Занятия проводились на базе исправительной колонии №2 и следственного изолятора №1.

Участники обсудили вопросы учёта вещей и имущества, выдаваемого заключённым, оформления и хранения документов, составления раскладок продуктов. В столовой колонии №2 состоялось практическое занятие по совершенствованию навыков приготовления пищи.

Под руководством заместителя начальника учреждения Алексея Круглякова работники кухонного цеха из числа осужденных провели контрольно-показательную варку горячего обеда. Подобные сборы позволяют руководителям тыловых служб изучить опыт своих коллег и поделиться полезными наработками.