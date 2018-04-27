В Алексине на дороге вспучился асфальт, уложенный полгода назад

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Разрушение произошло буквально за неделю и представляет серьёзную опасность для автомобилистов.

Жители Алексинского района в соцсетях обсуждают некачественный ремонт дороги, соединяющей станцию Суходол и деревню Никулино. Работы были проведены в сентябре прошлого года.

Примерно неделю назад на восстановленном участке серьезно вспучилось дорожное покрытие, которое, судя по всему, будет разрушаться и дальше.

По словам местных жителей, дорога не слишком оживлённая, но автомобилисты могут серьёзно пострадать, нарвавшись на асфальтовый «пузырь»:

«Наверняка имеется какая-то гарантия. Примерные координаты места 54.424470, 37.326907. Пусть переделывают, иначе дорога развалится так, что вообще невозможно проехать будет!»