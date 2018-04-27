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Как работают тульские МРЭО на майские праздники

Как работают тульские МРЭО на майские праздники

Публикуем график работы.

Отделение № 3 (Тула, ул. Советская, 110)

  • 29 апреля - с 9.00 до 16.45
  • 30 апреля - с 9.00 до 18.00
  • 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
  • 9 мая – выходной день, далее по графику

Отделение № 1 (192 км федеральной автодороги М-2 «Крым»)

  • 28 апреля - с 9.00 до 16.45
  • 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
  • 9 мая – выходной день, далее по графику

Отделение № 6 (Алексин, ул. Кутузова, 7)

  • 28 апреля - с 9.00 до 16.45
  • 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
  • 9 мая – выходной день, далее по графику

Отделение № 7 (Донской, мкр. Центральный, ул. Заводская, 1-а)

  • 28 апреля - с 9.00 до 16.45
  • 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
  • 9 мая – выходной день, далее по графику

Отделение № 8 (Ефремов, Тульское шоссе, 1)

  • 28 апреля - с 9.00 до 16.45
  • 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
  • 9 мая – выходной день, далее по графику

Отделение № 9 (Киреевск, ул. Дорожников, 5)

  • 28 апреля - с 9.00 до 16.45
  • 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
  • 9 мая – выходной день, далее по графику

Отделение № 10 (Новомосковск, Узловский проезд, 5)

  • 28 апреля - с 9.00 до 16.45
  • 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
  • 9 мая – выходной день, далее по графику

Отделение № 11 (Суворов, ул. Строителей, 2)

  • 28 апреля - с 9.00 до 16.45
  • 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
  • 9 мая – выходной день, далее по графику

Отделение № 12 (Щекино, ул. Лукашина, 18)

  • 28 апреля - с 9.00 до 16.45
  • 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
  • 9 мая – выходной день, далее по графику
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:33 +1
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