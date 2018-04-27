Как работают тульские МРЭО на майские праздники
Публикуем график работы.
Отделение № 3 (Тула, ул. Советская, 110)
- 29 апреля - с 9.00 до 16.45
- 30 апреля - с 9.00 до 18.00
- 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
- 9 мая – выходной день, далее по графику
Отделение № 1 (192 км федеральной автодороги М-2 «Крым»)
- 28 апреля - с 9.00 до 16.45
- 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
- 9 мая – выходной день, далее по графику
Отделение № 6 (Алексин, ул. Кутузова, 7)
- 28 апреля - с 9.00 до 16.45
- 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
- 9 мая – выходной день, далее по графику
Отделение № 7 (Донской, мкр. Центральный, ул. Заводская, 1-а)
- 28 апреля - с 9.00 до 16.45
- 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
- 9 мая – выходной день, далее по графику
Отделение № 8 (Ефремов, Тульское шоссе, 1)
- 28 апреля - с 9.00 до 16.45
- 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
- 9 мая – выходной день, далее по графику
Отделение № 9 (Киреевск, ул. Дорожников, 5)
- 28 апреля - с 9.00 до 16.45
- 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
- 9 мая – выходной день, далее по графику
Отделение № 10 (Новомосковск, Узловский проезд, 5)
- 28 апреля - с 9.00 до 16.45
- 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
- 9 мая – выходной день, далее по графику
Отделение № 11 (Суворов, ул. Строителей, 2)
- 28 апреля - с 9.00 до 16.45
- 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
- 9 мая – выходной день, далее по графику
Отделение № 12 (Щекино, ул. Лукашина, 18)
- 28 апреля - с 9.00 до 16.45
- 29,30 апреля, 1, 2 мая – выходные дни, далее по графику
- 9 мая – выходной день, далее по графику
Другие статьи по темам
Место