Серьезное ДТП в Тульской области: один человек погиб, четверо пострадали

Фото УГИБДД по Тульской области.

26 апреля в 18.50 на 48-м километре автодороги «Одоев — Плавск» 28-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Один из пассажиров — 41-летний мужчина — от полученных травм скончался на месте происшествия.

Также пострадали водитель и трое пассажиров, их доставили в больницу. Об этом рассказали в УГИБДД России по Тульской области.