В Туле на проспекте Ленина замечена карета

Фото пользователя Розарио Агро.

Сегодня в середине дня в Туле на проспекте Ленина участником движения стал необычный транспорт – карета с запряженной в нее лошадью. На козлах сидит наряженный кучер, коня под уздцы ведет лакей в ярком костюме.

Оказалось, это не участники какого-то парада или карнавального шествия: просто люди женятся. И это прекрасно!

А какие необычные свадьбы видели вы? Пишите в комментариях! Увидели что-то нестандартное на тульских улицах, стали очевидцем забавного или вопиющего явления – пишите в наш паблик ВКонтакте или в Одноклассниках. Можно прислать письмо на почту: news@myslo.ru.