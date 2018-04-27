Фото пользователя Розарио Агро.
В Туле на проспекте Ленина замечена карета
Фото в редакцию прислали очевидцы.
Сегодня в середине дня в Туле на проспекте Ленина участником движения стал необычный транспорт – карета с запряженной в нее лошадью. На козлах сидит наряженный кучер, коня под уздцы ведет лакей в ярком костюме.
Оказалось, это не участники какого-то парада или карнавального шествия: просто люди женятся. И это прекрасно!
А какие необычные свадьбы видели вы? Пишите в комментариях! Увидели что-то нестандартное на тульских улицах, стали очевидцем забавного или вопиющего явления – пишите в наш паблик ВКонтакте или в Одноклассниках. Можно прислать письмо на почту: news@myslo.ru.
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