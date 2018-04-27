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В Туле на проспекте Ленина замечена карета
Фото пользователя Розарио Агро.

В Туле на проспекте Ленина замечена карета

Фото в редакцию прислали очевидцы.

Сегодня в середине дня в Туле на проспекте Ленина участником движения стал необычный транспорт – карета с запряженной в нее лошадью. На козлах сидит наряженный кучер, коня под уздцы ведет лакей в ярком костюме.

Оказалось, это не участники какого-то парада или карнавального шествия: просто люди женятся. И это прекрасно!

 

А какие необычные свадьбы видели вы? Пишите в комментариях! Увидели что-то нестандартное на тульских улицах, стали очевидцем забавного или вопиющего явления – пишите в наш паблик ВКонтакте или в Одноклассниках. Можно прислать письмо на почту: news@myslo.ru.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:18 +3
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