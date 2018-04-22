«Арсенал» сыграл вничью с «Зенитом»: 3:3

Фото ПФК "Арсенал"

22 апреля «Арсенал» встречал на своем домашнем стадионе клуб из северной столицы России. Текстовая трансляция матча от Myslo!

Матч окончен. 3:3. Мы стали свидетелями шикарного матча, думаем, все, кто сегодня были на стадионе, нисколько не пожалели! "Арсенал" показал фантастическую игру, не опустив руки даже в меньшинстве. Спасибо футболистам, спасибо болельщикам! До встречи 28 апреля!

90+' Кангва бьет мяч точно в руки Лодыгину - это была заключительная атака "Арсенала" в этом сумасшедшем матче.

90+' Последняя замена в игре. Шевченко выходит вместо Александрова.

90' Еще четыре минуты играть!!!!!!!

90' Гол отпраздновали, "Зенит" в атаке. И Дриусси не забивает при ударе из вратарской!!!!!!!!! Отправляет мяч куда-то выше цели.

88' И все-таки он это сделал!!!!!!!!! На 88-й минуте Дзюба все же забил! После отскока мяча от каркаса ворот и спины Лодыгина Дзюба добил в пустой створ. ЭТО НЕВЕРОЯТНЫЙ МАТЧ!!!!!

88' 3:3!!!!!!!!! ДЗЮБА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

86' Подача Александрова во вратарскую "Зенита" - Дзюба бьет головой выше цели!..

85' Вторую замену использует Миодраг Божович. Берхамов вместо Ткачева!

84' Далер Кузяев за две минуты оформляет дубль. В этом жпизоде ошибся Сунзу, отпустил Кузяева вперед. Тот совершил быстрое движение в направлении ворот - и мяч уже в сетке...

84' И еще один гол "Зенита"! 2:3.

Дубль Кузяева.

82' А вот "Зениту" на контратаке удача улыбнулась: Кузяев бьет, и мяч от штанги отскакивает в створ. То же самое мы наблюдали в конце первого тайма, когда гол забил Ткачев...

82' Гол! 2:2.

81' Александров срывает контратаку "Зенита", карточка.

81' Перекладина!!!! "Арсенал" атакует в меньшинстве, Чаушич бьет издалека - и попадает в крестовину! На добивании ничего не вышло у Тулы...

79' Александров подавал на Дзюбу, но тот проиграл борьбу Ивановичу. Угловой...

77 Удаление у "Арсенала": Горбатенко жестко играет против Кузяева... Туляки в меньшинстве!

76' Кузяев мощно направляет мяч в створ ворот Левашова, но перед этим задевает снаряд рукой. Впрочем, и не попадает.

74' Успокоилась у нас игра. Мяч по большей части держится в центре поля.

73' Левашов подает мяч прямо на Дзюбу, но Артем на эмоциях чуть не затоптал Мевлю на подступах к штрафной "Зенита".

71' Хагуш снова на поле и готов играть! Фух.

70' Кузяев жестко фолит против Хагуша, который только недавно вышел на замену травмированному Комбарову. Анри тревожно лежит на поле, к нему бегут медики....

68' Заболотный после подачи со стандарта бьет головой, выше ворот.

66' Последняя замена у "Зенита": Далер Кузяев меняет Полоза.

65' Отличную комбинацию провел "Арсенал" на краю чужой штрафной, Дзюба опасно прострелил вдоль линии вратарской, куда не успел забежать Чаушич!

64' Дзюба зарабатывает угловой! Но воспользоваться стандартом нашим ребятам не удалось.

63' Паредес со стандарта бьет во воротам Левашова, кулаки подставил Михаил.

59' Вторая замена у "Зенита": Краневиттер поле покидает, выходит Ригони.

57' УДАРРР!!! Дзюба сильно бьет, и от головы набегающего Кангвы мяч попадает точно во вратаря. Отскок - и мяч курьезно попадает на пятку падающему Кангве. Жаль, если бы Эванс сумел устоять на ногах, мог бы роскошно сыграть на добивании.

56' Да, Комбаров игру не продолжит. Замена: в игру вступает Анри Хагуш. Он же забирает капитанскую повязку.

56' Кирилл покидает поле, опираясь на плечи врачей. И только ступив за пределы поля, сразу падает на спину...

55' Целая серия жестких единоборств после углового "Арсенала". Ткачев и Паредес вообще едва не сцепились... Но пострадал больше всех Комбаров - сейчас ему оказывают помощь.

52' Кангва подал в штрафную. Слишком сильно - Лодыгин забирает мяч без каких-либо проблем.

52' Удар по воротам "Арсенала" - мяч летит рядом со штангой. Левашов грозит кулаком своим защитникам: как же они такое допускают?

49' А теперь уже Иванович выцеливал мяч на Заболотного. Но Левашов на месте - Антону удается заработать лишь угловой, который ничем опасным не завершился.

48' Смольников отдавал на Полоза, Дмитрий ударил головой, но мимо.

46' В перерыве обошлось без замен.

46' Второй тайм. Вперед, за Тулу!!!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Блиц-интервью в перерыве:

Горан Чаушич, полузащитник тульского "Арсенала":

- Мы знаем, что "Зенит" сильная команда. Но мы на каждую игру выходим, чтобы бороться. Сегодня быстро забили, потом пропустили, как по мне, довольно дурацкий гол, но это уже неважно, потому что потом мы забили снова. 2:1 после первого тайма - отличный результат для нас.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж после первого тайма от ПФК "Арсенал":

Перерыв. 2:1 на табло! Под аплодисменты "Арсенал" отправляется на 15-минутный перерыв. Отличный тайм в исполнении нашей команды, что еще тут сказать! Надеемся, второй будет не менее интересный и обязательно с голами с ворота "Зенита!

45+' Две минуты были добавлены к основному времени тайма, которые очень быстро истекли.

45' Ткачев бьет по воротам, мяч влетает в штангу и рикошетом - точно в сетку! У Лодыгина было без шансов спасти свою команду! Сергей на эмоциях срывает с себя футболку, за что незамедлительно получает желтую карточку. Но разве это имеет значение сейчас?!

45' ГООООООООЛ!!!!!!!!!! 2:1 в пользу тульского "АРСЕНАЛА"!!!!!

44' Ткачев! Удар по воротам Лодыгина - выше цели.

38' Сразу после гола с углового аналогичный стандарт у ворот "Зенита". Увы, Горбатенко на такой удар не решился... А Сунзу не удалось выиграть борьбу у защитника "Зенита".

36' Паредес все-таки забивает просто сумасшедший гол с углового, никто мяча даже не коснулся в штрафной. Прямой удар с углового - и точно в цель! Красиво, ничего не скажешь.

36' Гол "Зенита"! 1:1.

34' Оказали помощь Доменико, и тот возвращается на поле.

33' Жесткий фол Горбатенко едва ли не в пределах штрафной "Зенита": далеко отпустил Игорь мяч, и пришлось падать в ноги Кришито. Доменико лежит на поле, вокруг медики. Арбитр прощает Игоря и не дает желтую карточку, хотя все основания на это явно были.

31' Паредес получил мяч перед штрафной Левашова, быстро принял решение и нанес красивый удар, мяч прошёл под перекладиной.

31' Фол Альвареса в центре поля: упал Виктор в ноги Полозу. Опасный штрафной был!

28' "Арсенал" зарабатывает угловой, пас на Беляева, который остался у чужих ворот после углового, и роскошный удар Максима! Увы, голкипер "Зенита" тоже сработал на все 100.

27' А теперь желтая карточка для питерцев: Дриусси за фол против Горбатенко. Обменялись они зеркальными фолами.

23' За секунды до замены Горбатенко получает желтую карточку за фол против Дриусси в центре поля.

23' Манчини уже начал делать замены! Смольников меняет молодого защитника Скроботова. Очевидно, что Скроботов травмы не получал, и замена связана с тем, что Манчини ошибся с тактикой и пытается перестроить игру.

21' Кангва прорывается к штрафной питерцев, пас на Ткачева, и тот решил пробить сам вместо того, чтобы отдать на Дзюбу, который был один и в идеальной позиции. Сергей попал точно в Лодыгина, Артем разочарован...

19' Неплохой момент у ворот "Зенита": но Ткачева сбивают в штрафной. Арбитр показывает, что надо продолжать играть, никакого нарушения здесь нет.

17' Дзюба в чужой штрафной летел на мяч и сбил Ивановича.

16' Странные действия наших защитников в опасной близости от штрафной: почему-то оставили Полоза чуть ли не один на один с Левашовым. Хорошо, что Полоз не успел сориентироваться и обработать мяч, Левашов быстро выбил его подальше от своих ворот.

15' Еще один угловой - Паредес лихо закручивает мяч в направлении ворот, Левашов в прыжке преследует снаряд, но тот, к счастью, летит мимо.

14' Чаушич тем временем возвращается на поле. Но все еще хромает...

14' Горан Чаушич, прихрамывая, покидает поле. Угловой у ворот "Арсенала", наши в меньшинстве. Снова Паредес у мяча, но снова удалось красно-желтым избежать гола со стандарта.

13' Чаушич на газоне, какое-то повреждение. Врачи на поле.

10' Левашов - супер! "Зенит" быстро вводит мяч в игру, и Краневиттер бьет по воротам, надеясь, что голкипер "Арсенала" этот момент проворонит. Но Михаил начеку!

9' Ошибается Сунзу, угловой у ворот "Арсенала". Подает Паредес. Удар, еще один удар - мимо! Да и к тому же замыкавший Дриусси был уже в офсайде. Фух, трибуны выдохнули, очень опасно было.

7' Ткачев ворвался в штрафную и простреливал на Дзюбу, но добраться до мяча Артему не удалось. Отлично выглядит "Арсенал", приятно посмотреть!

6' А вот и робкий ответ "Зенита": Дриусси бьет, но там наготове наша защита. "Арсенал" сразу же быстро убегает в контратаку.

5' Иванович предъявляет претензии главному арбитру указывая на фол в штрафной площади! Но это он все зря - никакого пенальти там не было и в помине.

3' Вторая атака "Арсенала" в матче - и ГОООООООЛ!!!! 1:0! Горбатенко открывает счет дальним ударом после паса Артема Дзюбы! Мяч пролетел по какой-то невероятной дуге и залетел в ворота! Не сумел Лодыгин дотянуться до коварного мяча.

3' ГООООЛ! ГОРБАТЕНКО после паса ДЗЮБЫ!!!!!!!!

3' Только на третьей минуте матча видим первую атаку: причем именно в исполнении "Арсенала"! Александров прорвался по своему флангу, но первым на мяче в штрафной "Зенита" оказались защитники.

1' Стартовый свисток.

Вперед, "Арсенал", вперед!

0' Еще раз полюбуемся на супер-баннер, который болельщики "Арсенала" с любовью приготовили к этой игре. В окружении красно-желтой атрибутики и огромного количества фанатов выглядит бомбически:

0' Команды уже выходят на поле. Скоро начинаем!

0' Слово главным тренерам. Оба не обошли вниманием тему Дзюбы:

Миодраг Божович, главный тренер "Арсенала":

- Матч может быть очень похож на ту игру, которая была в первом круге. Дай бог, чтобы мы сегодня выиграли еще раз. Никакого особого разговора с Дзюбой не было перед этой игрой. У него отличная мотивация на встречи со всеми командами, не только с "Зенитом". Он никому не должен ничего доказывать, он один из лучших нападающих России. Это пресса поднимает шум, а он уже давно доказал, что он очень качественный игрок. Постараемся сегодня порадовать своих болельщиков. Но в футболе всегда важна удача!

Роберто Манчини, главный тренер "Зенита":

- У меня нет чувства сожаления или какого-то подобного чувства по поводу Дзюбы. В любом случае я рад за него и рад, что он хорошо выступает в "Арсенале".

0' Стартовые составы:

0' "Арсенал" сегодня сыграет в красном. "Зенит" - в белом.

0' Антураж матча в фоторепортаже ПФК "Арсенал":

0' О том, с каким настроением "Арсенал" подходит к этому матчу, узнаем из видеорепортажа "Арсенал ТВ". Название сюжета, кстати, очень многообещающее: "Победить "Зенит" вполне реально"!

0' Отметим, что в пяти последних матчах между сегодняшними соперниками было три победы "Зенита" и две - "Арсенала". Это непорядок, надо сравнять.=) В матче первого круга в Санкт-Петербурге "Арсенал" одержал победу 1:0. А вот ситуация в турнирной таблице на этот момент:

0' Важная информация для тех, кто по каким-то причинам не сможет сегодня попасть на стадион:

Игру будет транслировать телеканал "Матч ТВ"!

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского "Арсенала"! В 14.00 прозвучит стартовый свисток на самый ожидаемый матч этой весны в Туле: наш родной "Арсенал" сыграет против питерского "Зенита"! Пока все складывается очень удачно: хорошая погода (вопреки всем "дождливым" прогнозам, пока все еще светит солнце), Дзюба сегодня в стартовом составе... Ттт, чтоб не сглазить. Болеем за "Арсенал" всей душой, всем сердцем!