Дюмин раскритиковал глав районов за иждивенческую позицию
Глава региона затронул тему ликвидации последствий Скандинавского циклона в Тульской области.
В здании правительства Тульской области проходит оперативное совещание под руководством Алексея Дюмина. По словам губернатора, главы администрации муниципалитетов, где сорвало крыши во время Скандинавского циклона, не сумели сами решить проблемы.
Алексей Дюмин уточнил, что все, кроме Ясногорска, попросили помощи министерства ЖКХ.
– Почему главы администраций не формируют аварийные запасы стройматериалов? Есть 304-е постановление правительства, которое определяет статус чрезвычайной ситуации. И для муниципалитетов установлен ущерб в 5 млн руб., с которым муниципалитет обязан справляться сам.
Формально резервы формируются, но в реале, например, в Щёкино — это 3 млн, в Тепло-Огаревском районе — 100 тыс., в Новомосковске — 500 тыс.
О каких мероприятиях по ликвидации последствий ЧС можно говорить?! Это иждивенческая позиция.
Каждый глава администрации отвечает за свою территорию. В кратчайшие сроки надо сформировать аварийный запас. Через месяц Валерий Шерин доложит об исполнении. Время пошло! — заявил Дюмин.
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