Дюмин раскритиковал глав районов за иждивенческую позицию

В здании правительства Тульской области проходит оперативное совещание под руководством Алексея Дюмина. По словам губернатора, главы администрации муниципалитетов, где сорвало крыши во время Скандинавского циклона , не сумели сами решить проблемы.

Алексей Дюмин уточнил, что все, кроме Ясногорска, попросили помощи министерства ЖКХ.

– Почему главы администраций не формируют аварийные запасы стройматериалов? Есть 304-е постановление правительства, которое определяет статус чрезвычайной ситуации. И для муниципалитетов установлен ущерб в 5 млн руб., с которым муниципалитет обязан справляться сам.

Формально резервы формируются, но в реале, например, в Щёкино — это 3 млн, в Тепло-Огаревском районе — 100 тыс., в Новомосковске — 500 тыс.

О каких мероприятиях по ликвидации последствий ЧС можно говорить?! Это иждивенческая позиция.

Каждый глава администрации отвечает за свою территорию. В кратчайшие сроки надо сформировать аварийный запас. Через месяц Валерий Шерин доложит об исполнении. Время пошло! — заявил Дюмин.