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Скандинавский циклон в Тульской области: последствия

Скандинавский циклон в Тульской области: последствия

В соцсетях туляки активно обсуждают последствия непогоды.

В субботу вечером Тульская область оказалась во власти скандинавского циклона. Из-за проливного дождя и штормового ветра в населенных пунктах десяти муниципальных образований произошло отключение электроэнергии, были повалены десятки деревьев, повреждены крыши. 

Так, на Косой горе на улице Горького порыв ветра вырвал с корнем многометровую елку. 

В Мясново аналогичная ситуация. Автовладельцам, можно сказать, повезло:

Сразу несколько деревьев упали на Алексинском шоссе у д.28. Одно из них повисло на проводах над дорогой. 

В Туле во время сильного ветра на припаркованный автомобиль из окна подъезда выпало стекло и разбило лобовое стекло авто.

На ул. Пролетарская 26а на припаркованный автомобиль завалилась рекламная конструкция:

В Туле сильный ветер разметал металлический забор у одной тз строительных площадок.

А в Новомосковске во время непогоды повреждена ротонда:

В Алексине упали несколько рекламных щитов, произошло это на улице Тульской города, при въезде на кольцевую дорогу.
 
 
По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем воскресенья, 22 апреля, на территории региона сохранится сильный северо-западный ветер, его порывы могут достигать 15-20 м/с.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:39 +8
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