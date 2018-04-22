Скандинавский циклон в Тульской области: последствия
В соцсетях туляки активно обсуждают последствия непогоды.
В субботу вечером Тульская область оказалась во власти скандинавского циклона. Из-за проливного дождя и штормового ветра в населенных пунктах десяти муниципальных образований произошло отключение электроэнергии, были повалены десятки деревьев, повреждены крыши.
Так, на Косой горе на улице Горького порыв ветра вырвал с корнем многометровую елку.
В Мясново аналогичная ситуация. Автовладельцам, можно сказать, повезло:
Сразу несколько деревьев упали на Алексинском шоссе у д.28. Одно из них повисло на проводах над дорогой.
В Туле во время сильного ветра на припаркованный автомобиль из окна подъезда выпало стекло и разбило лобовое стекло авто.
На ул. Пролетарская 26а на припаркованный автомобиль завалилась рекламная конструкция:
В Туле сильный ветер разметал металлический забор у одной тз строительных площадок.
А в Новомосковске во время непогоды повреждена ротонда: