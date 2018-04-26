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Тульская спортсменка завоевала бронзу на Кубке Европы по дзюдо
Фото Алексея Пирязева и из архива героини публикации.

Тульская спортсменка завоевала бронзу на Кубке Европы по дзюдо

Екатерина Сазонова впервые принимала участие в соревнованиях такого уровня.

В Санкт-Петербурге прошли престижные соревнования — Кубок Европы по дзюдо среди юниоров. На турнир съехались сильнейшие спортсмены из 16 стран, среди которых Италия, Франция, Болгария, Белоруссия, Голландия, Польша и др. Традиционно фаворитами считаются японцы — основатели данного вида спорта.
 
В составе сборной России выступили тульские спортсмены: Елена Меркулова, Мария Грызлова, Джамал Гамзатханов и Екатерина Сазонова.
 
Самые лучшие результаты показали Джамал и Катя — они стали бронзовыми призерами Кубка Европы в своих весовых категориях.
Екатерина Сазонова вместе со своим тренером Сергеем Львовичем Абрамовым пришли в редакцию Myslo, чтобы рассказать о своих успехах.
 
 
19-летняя Катя заканчивает учебу в Новомосковском училище олимпийского резерва. Девушка будет педагогом по физической культуре. Времени на учебу у Екатерины практически не остается, потому что всё свободное время она посвящает спорту.
 
– Жизнь спортсмена — она такая: одни тренировки и соревнования. Почти нет свободного времени. Я всегда в зале, всеми мыслями в спорте. Но если появляется свободные часы, стараюсь провести их с близкими людьми, — рассказывает Катя.
 
Кстати, наша спортсменка — титулованная самбистка, занимается самбо шесть лет. Она уже успела стать пятикратным призером России, двукратным призером Европы среди юниоров.
 
В соревнованиях по дзюдо решила выступить, чтобы поддержать Тульскую область. Так что Кубок Европы в этом виде спорта для девушки стал первым турниром.
 
 
– Мы готовились к соревнованиям, подготовка шла почти полгода. Дзюдо и самбо — родственные виды спорта, но всё же правила разные, разная борьба. Нужно время, чтобы перестроиться. Считаю, что бронза — очень хороший результат, — говорит Сергей Львович.
 
По словам тренера, все соперники на Кубке Европы были сильные.
 
– Первая схватка была с болгаркой, потом — девочка из Белоруссии, — вспоминает Катя. — Во время поединка я получила травму колена и за третье место боролась практически на одной ноге! Соперницей была россиянка.
 
Екатерина отметила, что на соревнованиях всегда дружеская атмосфера.
 
– Иностранцы дружелюбные, очень вежливые. Вообще спорт объединяет! У меня есть друзья по всему свету. Например, как-то на соревнованиях я познакомилась с француженкой. Через время мы встретились на очередном турнире. Девочка меня очень поддерживала. Когда я проиграла в финале, она подошла и обняла.
 
 
О том, что Катя уже тренирует маленьких спортсменов, девушка скромно умолчала. Об этом рассказал сам тренер.
 
– Наша Катя уже набирается опыта в тренерской работе!
 
– У нас есть небольшая группа детей 5-6 лет, подготовительная группа, — продолжает Екатерина. — Мне нравится тренировать ребят.
 
Спортсменка твердо решила в дальнейшем связать свою судьбу со спортом. Это решение не сразу поддержали в семье.
 
– Мама до сих пор отговаривает идти на тренировки! Боится, переживает за меня. Папа раньше был против, хотел, чтоб я училась на медсестру. А сейчас наоборот — поддерживает, интересуется, куда еду, что за соревнования.
 
Я считаю, что надо в жизни быть тем, кем ты хочешь, чтоб потом не жалеть. Спорт сейчас не делится на женский и мужской. Просто кто-то рожден для балета, кто-то для борьбы… — рассуждает спортсменка.
 
Тренер считает, что у Кати — большое спортивное будущее.
 
– Если она будет тренироваться, сможет многого добиться. Нужно работать и работать. Будем тренироваться и по самбо, и по дзюдо. Я тренирую спортсменов уже лет 30. Катя — самая титулованная. Хотя я подготовил много мастеров спорта, призеров России, Союза. Мне есть, кем гордиться, — говорит Сергей Львович.
 
Тула — спортивный город. Хотелось бы, чтобы залов для тренировок было побольше. Детям негде заниматься! Например, у нас очень маленький зал, а занимается много народу.
 
У Екатерины Сазоновой грандиозные планы. Но чтобы поучаствовать в серьезных соревнованиях, спортсменке предстоит большая работа.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:21 +3
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