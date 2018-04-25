«Рождение тульского металла»: новая экспозиция в музейном комплексе «Куликово поле»

Новая выставка музея-заповедника рассказывает о разных этапах его освоения – от эпохи «рождения металла» и до появления заводских технологий.

Об истории вхождения металла в жизнь людей и о развитии оружейного и кузнечного дела от эпохи бронзы до XVII века рассказывает новая интерактивная выставка в музейном комплексе «Куликово поле».

Директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко:

Владимир Гриценко – Этот музей посвящен всем тульским мастеровым, кузнецам, оружейникам. Это хороший набросок музея, который в скором времени появится в Туле – его открытие состоится в ближайшее время на ул. Металлистов, бывшей Пятницкой. На выставке можно познакомиться с историей рождения тульского металла, а в общем понимании – рождения тульского оборонно-промышленного комплекса, того щита, которым Тула прикрывала и прикрывает всю Россию до сегодняшнего дня.

Открытию выставки предшествовала скрупулезная работа ученых, которые исследовали различные памятники археологии тульского региона и по крупицам собирали информацию.

Ученый секретарь музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов:

Алексей Воронцов – Чтобы сделать эту выставку, целый коллектив ученых и художников работал около года. Я очень надеюсь, что эта выставка останется в памяти посетителей и что кто-нибудь из них, узнав историю ремесла, металлургии тульского края, вдохновится, начнет это изучать, станет ученым и потом, через много лет, скажет, что первым толчком к научной работе стало увиденное в музее. Выставки бы не состоялось без многолетнего исследования оружейного мастерства Куликова поля, которым руководит Андрей Наумов, заместитель руководителя по науке нашего музея. Именно он открыл огромный металлургический центр, который существовал на Куликовом поле в древнерусское время, и именно отсюда, с Куликова поля, началась история тульской металлургии. Эти мастера впоследствии заселили территорию вплоть до Тулы.

Алексей Воронцов добавил, что не так давно под Тулой также был обнаружен оружейный центр XIV-XV веков.

Место под Тулой выбрано друвнерусскими мастерами не случайно: там есть болото, где добывалась руда, и лес, из которого производился уголь. Часть сделанных там находок уже представлена на новой выставке.

В день открытия выдалась возможность попробовать себя в роли кузнеца и выковать подкову, гвоздь или кочергу.

Металлурги еще в древности смогли раскрыть свойства металла и освоить различные технологии его обработки. Новая выставка музея-заповедника «Куликово поле» рассказывает о разных этапах его освоения – от эпохи «рождения металла» и до появления заводских технологий.

Выставочный проект сначала переносит посетителей в далекое прошлое – в эпоху бронзы, когда древний человек освоил первые семь металлов. Затем мы узнаем, как произошло знакомство с черной металлургией в период «раннего железного века». Вместе с мастерами Куликова поля эпохи Раннего Средневековья освоим полный цикл добычи и обработки руды. XVI век и его умельцы расскажут о тульской Кузнечной слободе и об истории кустарного производства. А спустя столетие можно оказаться на металлургических Городищенских заводах, с которых началась история доменного производства в России.

Каждая эпоха – это свой диалог человека с металлом.

Развиваются торговые отношения – ценятся украшения. Идут междоусобицы и войны – нужно оружие. В мирное время дорогой материал используют в строительстве и делают из него сельскохозяйственные орудия.

С кузнечным ремеслом и различными технологиями обработки металлов посетителей познакомят находки археологов. Многие из них уникальны не только для Тульской области, их аналоги единичны и хранятся в центральных российских музеях.

Это и фрагмент метеорита – иллюстрация первого чистого металла, который находил и использовал древний человек, и бронзовое нагрудное украшение воинов или правителей пектораль, и монеты-клипы голландских рабочих Городищенских заводов, всевозможные украшения и инструментарий кузнецов, изделия и заготовки.

На выставке организована большая интерактивная зона. Здесь каждый посетитель сможет побыть в роли подмастерья: научиться определять свойства металлов, раздувать кузнечные меха, освоить холодную ковку, сделать браслет или колечко.