Тульские каратисты успешно выступили на Кубке России в Брянске

В Брянске прошел Кубок России по полноконтактному каратэ (косики). Соревнования собрали более 400 спортсменов из 20 регионов страны.

Тульскую область представляла детско-юношеская спортивная Федерация каратэ под руководством Григория Суворинова. В состав команды вошли 45 спортсменов из клуба каратэ «Чемпион» и клуба смешанных единоборств «Русь».

Наши ребята участвуют в подобных соревнованиях не первый раз и показывают высокие результаты.

Первыми на татами вышли спортсмены, которые соревновались в выполнении комплексов ката. В этой дисциплине медали Тульской области принесли:

Ольга Максакова — 1 место

Маргарита Новикова -2 место

Виктория Новикова — 3 место

Затем состоялись соревнования в кумитэ (свободные поединки). Победителями стали: Валерий Костюшко, Николай Звягинцев, Кирилл Клименко, Дарья Давыдова, Ариадна Свирина, Маргарита Новикова, Анастасия Батовкина, Алексей Клименко.

Вторые места: Артём Мусаев, Павел Королёв, Дмитрий Давыдов, Никита Слепцов, Амира Керимова, Ольга Максакова, Ульяна Голосова, Ксения Лазарева, Станислав Максаков, Алексей Кондратьев, Дарья Кувшинова.

Третье место: Максим Новиков, Дмитрий Клейменов, Сергей Костюшко, Максим Клименко, Николай Носов, Даниил Котов, Виктория Новикова, Юлия Разикова, Александр Кирилин, Алексей Денисов, Артём Преображенский.

В соревнованиях по командному кумитэ туляки также не раз поднимались на пьедестал.

Команды мужчин «Тула 1» (Станислав Максаков, Алексей Кондратьев и Алексей Клименко) и «Тула 2»(Александр Кирилин, Артём Преображенский, Алексей Денисов).

Не подвела и команда мальчиков (Ярослав Сехин, Сандро Сысоев и Николай Звягинцев). Они завоевали бронзовые медали.

Хорошо выступила команда девочек (Ольга Максакова, Юлия Разикова, Анастасия Батовкина). Наши спортсменки немного уступили соперницам в финале и заняли второе место.

Все победители и призеры этих соревнований выступят на спартакиаде боевых единоборств «Золотая звезда», которая пройдет 6 мая в Туле.