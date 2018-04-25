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В Туле высадят 6000 виол

В Туле высадят 6000 виол

Цветы появятся у памятника ликвидаторам Чернобыльской АЭС.

В этом году высадка цветов началась, в первую очередь, у памятных мест.  Сегодня, 25 апреля, специалисты управления по благоустройству Тулы высадят 6000 цветов виолы у памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Напомним, в этом году в Туле будет обустроено 88 цветниковых зон, планируется высадить порядка 35 тысяч многолетних растений, 325 тысяч однолетних растений, 4,8 тысяч тюльпанов.

Кроме того, этой весной зацветут более 58 тысяч тюльпанов, высаженных в прошлые годы. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:41 +5
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