В Туле высадят 6000 виол

В этом году высадка цветов началась, в первую очередь, у памятных мест. Сегодня, 25 апреля, специалисты управления по благоустройству Тулы высадят 6000 цветов виолы у памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Напомним, в этом году в Туле будет обустроено 88 цветниковых зон, планируется высадить порядка 35 тысяч многолетних растений, 325 тысяч однолетних растений, 4,8 тысяч тюльпанов.

Кроме того, этой весной зацветут более 58 тысяч тюльпанов, высаженных в прошлые годы.