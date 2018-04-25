Зампред правительства Тульской области Валерий Шерин принял участие во встрече с Путиным

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Глава государства поздравил слушателей курсов с успешным окончанием обучения.

Кроме того, глава государства отдельно встретился со слушателями программы, получившими во время обучения назначения на должности временно исполняющих обязанности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

Программа развития кадрового управленческого резерва организована по поручению Президента России. Первый поток программы запущен в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны: Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления «Сколково», Высшей школой экономики.

На первый поток программы развития кадрового управленческого резерва было зачислено 74 слушателя: руководители федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также компаний с государственным участием.