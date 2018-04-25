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Зампред правительства Тульской области Валерий Шерин принял участие во встрече с Путиным
Фото kremlin.ru

Зампред правительства Тульской области Валерий Шерин принял участие во встрече с Путиным

Владимир Путин встретился с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

Глава государства поздравил слушателей курсов с успешным окончанием обучения.

Кроме того, глава государства отдельно встретился со слушателями программы, получившими во время обучения назначения на должности временно исполняющих обязанности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

Программа развития кадрового управленческого резерва организована по поручению Президента России. Первый поток программы запущен в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны: Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления «Сколково», Высшей школой экономики.

На первый поток программы развития кадрового управленческого резерва было зачислено 74 слушателя: руководители федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также компаний с государственным участием.

 

Как ранее сообщал Myslo, зампредседателя правительства Тульской области Валерий Шерин прошел тренинг для президентского кадрового резерва, которое началось в июне прошлого года и закончилось в апреле.

Обучение было организовано РАНХиГС при поддержке Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики и администрации президента. Программа была направлена на подготовку назначенцев на высокие государственные посты — в том числе, и глав регионов.

Учебная программа президентского резерва предусматривала командообразующие мероприятия: участники тренинга прыгали в воду со скалы в Сочи, учились стрельбе, прыжкам с парашютом, ложились под движущийся БТР и соревновались в гонках на лодках. Предпоследний учебный модуль прошел в Гонконге, куда участники обучения полетели за свой счет. Там им читали лекции о цифровой экономике, китайской философии, управлении инновациями и восточном корпоративном управлении.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:30 +1
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