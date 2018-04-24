Тульский Ford T стал лучшим на Московском ретро-ралли

Фото из архива Михаила Готесмана.

На соревнование олдтаймеров в Москве допускали автомобили, выпущенные до 1979 года. Возраст самого молодого участника близился к 40 годам.

Среди участников были BMW 503, Hudson Hornet 1949 года, Chevrolet Corvette первого и второго поколений, 13-я «Чайка», «Москвичи», «Жигули». Самым возрастным автомобилем соревнований стал Ford T 1924 года выпуска, принадлежащий туляку Михаилу Готесману (подробно о его «тульской части жизни» — здесь).

Организаторами ралли выступили «Ингосстрах Exclusive» и Ралли-клуб классических автомобилей.

В итоге самыми пунктуальными стали:

в зачете «Ветеран» (автомобили до 1949 года выпуска) туляки Михаил Готесман и Антон Золотов на Ford T,

в категории Oldtimer (1950-1969 гг.) Иван Горох и Борис Костырко на Mercedes-Benz SL230,

в «янгтаймерах» (1970-1979 гг.) – экипаж Светланы Костиковой и Ирины Шараповой на Volkswagen Beetle.

Экипажи стартовали от отеля «Метрополь» и к нему же и возвращались, проехав около 70 км по улицам (и пробкам) столицы.

О том, как «дедушка автопрома» оказался на соревнованиях, рассказывает Михаил Готесман:

Михаил Готесман – На ралли ожидался сильный состав: большинство «звезд» ретро-ралли истосковались по штурвалам, а это первое ретро-ралли в сезоне! Основная борьба, очевидно, должна была развернуться в зачете «Олдтаймер» (1950-1975 г. в. — то есть в него попадала и большая часть ВАЗов и ГАЗ-24). Поэтому решено было ехать на Ford Т в зачете «Ветеран» (до 1949 года — с риском «напороться» на ГАЗ-20 среди соперников). Благо за зиму в Ford притерли клапана, заменили конденсаторы в двух катушках, перебрали карбюратор и распределитель зажигания, укрепили болтающийся шкив коленвала. Так что Ford был явно готов к свершениям.

Михаил рассказывает, что сборы на ралли с Ford Т всегда остро ставят вопрос доставки. В этот раз помощь пришла от дилера марки Ford в Туле — компании «Бекас». Экипажу дали эвакуатор для доставки машины в столицу.

Результатом ралли Михаил доволен:

– Трасса петляла по пробкам и ремонтам центра Москвы, была щедро насыщена светофорами с длительностью до 1,5 минут — непривычно и странно. Некоторые участники, как нам показалось, многие светофоры игнорировали: время откровенно поджимало.

Мы впервые оказались на подиуме! Награждение прошло ярко и позитивно, мы получили первые в карьере кубки за 1-е место и призы.

«Форд», как истинный марафонец, после завершения дистанции честно помер. Хандрить он начал еще на подступах к финишу — издавать позвякивающие звуки, вибрировать больше обычного. Что это за демарш — еще предстоит выяснить.

Ведь впереди — этапы кубка РАФ, ралли «Ленинград», «Бош», «Ярославль», «Великий Новгород» и ралли и фестиваль «Автострада» — его детище и главное автомобильное событие года.