Погода в Туле 25 апреля: пасмурно, дождливо и прохладно

Синоптики обещают ветер до 12 метров в секунду и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь, днём небольшой дождь, местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 6 мм).

Ветер южной четверти, ночью 5-10 м/с, днём до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +1 до +6, днём – до 16 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.