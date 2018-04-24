новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 25 апреля: пасмурно, дождливо и прохладно

Погода в Туле 25 апреля: пасмурно, дождливо и прохладно

Синоптики обещают ветер до 12 метров в секунду и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь, днём небольшой дождь, местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 6 мм).

Ветер южной четверти, ночью 5-10 м/с, днём до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +1 до +6, днём – до 16 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Встречайте новый Mitsubishi ECLIPSE CROSS!
Встречайте новый Mitsubishi ECLIPSE CROSS!
Что тулякам делать с рваными или ветхими денежными купюрами
Что тулякам делать с рваными или ветхими денежными купюрами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.