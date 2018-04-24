Погода в Туле 25 апреля: пасмурно, дождливо и прохладно
Синоптики обещают ветер до 12 метров в секунду и низкое давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.
Ночью местами небольшой дождь, днём небольшой дождь, местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 6 мм).
Ветер южной четверти, ночью 5-10 м/с, днём до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +1 до +6, днём – до 16 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.
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