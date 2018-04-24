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Что тулякам делать с рваными или ветхими денежными купюрами

Что тулякам делать с рваными или ветхими денежными купюрами

Специалисты регионального отделения Банка России напоминают: вне зависимости от состояния, банкнота является платёжным средством.

Что делать с рваными или потертыми купюрами? Обязан ли продавец принять их к оплате? Может ли покупатель отказаться от поврежденных денег? На эти и другие вопросы отвечают специалисты отделения Банка России по Тульской области.

Если повреждения купюры незначительны – имеются пятна, посторонние надписи, потертости, проколы, надорванность углов, продавец обязан ее принять независимо от формы собственности организации.

Если покупатель получает такую банкноту в качестве сдачи, он вправе потребовать ее заменить. Если у вас оказались купюры с более значительными повреждениями, обращайтесь в банк.

Деньги, утратившие значительный фрагмент, но сохранившие не менее 55% от первоначальной площади, подлежат замене. Также можно обменять купюры, склеенных из нескольких фрагментов.

Деньги, имеющие серьёзные повреждения – обгоревшие фрагменты, пятна химии или сильные следы износа, направляются на экспертизу в Банк России.  Прием денег проводится по заявлению гражданина. Эта процедура абсолютно бесплатна.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:31 +1
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