Как тулякам защитить свою недвижимость от мошенников

Что можно сделать, чтобы защитить свое имущество или собственность пожилых родственников и не стать жертвой «охотников за недвижимостью»? В соответствии с федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», собственник может наложить запрет на совершение регистрационных действий без личного участия.

Дом или квартиру нельзя будет продать, подарить, сдать в залог или в аренду и оформить право собственности без личного участия владельца. Чтобы наложить такое ограничение, достаточно подать соответствующее заявление в Росреестр.

Это можно сделать через личный кабинет правообладателя на сайте ведомства или в любом МФЦ. Ограничение вступит в силу в течение пяти дней, пошлина за эту услугу не взимается. При наличии ограничения любые заявления о регистрации прав, поступившие от посторонних лиц, будут оставлены без рассмотрения.