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Как тулякам защитить свою недвижимость от мошенников

Как тулякам защитить свою недвижимость от мошенников

Ценные рекомендации дают специалисты регионального Управления Росреестра.

Что можно сделать, чтобы защитить свое имущество или собственность пожилых родственников и не стать жертвой «охотников за недвижимостью»? В соответствии с федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», собственник может наложить запрет на совершение регистрационных действий без личного участия.

Дом или квартиру нельзя будет продать, подарить, сдать в залог или в аренду и оформить право собственности без личного участия владельца. Чтобы наложить такое ограничение, достаточно подать соответствующее заявление в Росреестр.

Это можно сделать через личный кабинет правообладателя на сайте ведомства или в любом МФЦ. Ограничение вступит в силу в течение пяти дней, пошлина за эту услугу не взимается. При наличии ограничения любые заявления о регистрации прав, поступившие от посторонних лиц, будут оставлены без рассмотрения.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:36 +4
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