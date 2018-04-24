В Туле рецидивист украл кошелёк у посетительницы супермаркета

Пожилая женщина по неосмотрительности оставила портмоне в корзине для покупок.

Тульские полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 70-летняя пенсионерка сообщила о хищении кошелька с деньгами и банковскими картами.

Пропажа обнаружилась в супермаркете, куда женщина пришла за покупками. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники выяснили, что злоумышленник забрал кошелёк из корзины для покупок, куда его положила сама пенсионерка. Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, 30-летний неработающий ранее судимый житель областного центра признался в содеянном.

В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».