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На улице Кутузова в Туле водитель «Лады» сбил женщину

На улице Кутузова в Туле водитель «Лады» сбил женщину

Пострадавшая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Как стало известно Myslo, в 18.15, возле дома № 43 по улице Кутузова произошёл наезд на пешехода.

43-летний водитель «Лады» четырнадцатой модели сбил женщину 1973 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

По словам очевидцев, на заднем стекле легковушки имеется наклейка службы такси, однако является ли водитель официальным перевозчиком, неизвестно.

Как уточнили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, пострадавшая госпитализирована с травмами различной степени тяжести. На месте работают сотрудники ДПС.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:06 +2
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