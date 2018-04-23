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В Туле простились с погибшей в ДТП велогонщицей Лидией Плужниковой

В Туле простились с погибшей в ДТП велогонщицей Лидией Плужниковой

24-летнюю девушку сбила машина в Краснодарском крае.

Сегодня, 23 апреля, в Туле простились с велогонщицей Лидией Плужниковой, которую в субботу сбил насмерть 17-летний водитель. Происшествие случилось в Краснодарском крае. Известно, что молодой человек находился за рулем, не имея права управления. Сейчас парень отпущен под подписку о невыезде.

Церемония прощания прошла во Всехсвятском соборе. Помимо многочисленных друзей и близких на похоронах присутствовали коллеги по спорту, председатель комитета по спорту региона Дмитрий Яковлев, а также олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева.

Myslo также выражает соболезнования родным и близким погибшей тульской велогонщицы.

 

Смерть 24-летней спортсменки стала для российского велоспорта серьёзной потерей. Плужникова являлась членом национальной команды на велотреке. В 2012-м она завоевала золото и бронзу на чемпионате мира среди юниоров. На том турнире Лидия в паре с Дарьей Шмелёвой дважды побила юниорский мировой рекорд в командной гонке (34,155 секунды). А спустя три года молодая велосипедистка стала чемпионкой России в гите. Велогонщица побеждала и завоевывала медали на молодежных чемпионатах мира и Европы.

 
Начинала заниматься спортом Плужникова в родной Туле, а позже перебралась в столичное физкультурно-спортивное общество «Динамо». В 2013-м ей было присвоено звание мастера спорта международного класса. Долгое время Лидия продолжала выступать за Москву, но позже вернулась в состав тульской команды.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:15 +1
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