новости
новости
Регистрация
Подросток, сбивший тульскую велосипедистку, отпущен под подписку о невыезде
Фото с сайта www.zrkuban.ru.

Подросток, сбивший тульскую велосипедистку, отпущен под подписку о невыезде

В отношении 17-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело.

Водитель, машина которого сбила насмерть российскую велогонщицу Лидию Плужникову, выпущен из-под стражи, но находится теперь под подпиской о невыезде, сообщает RT
 
В отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
 
Напомним, 21 апреля в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие. Тульская спортсменка Лидия Плужникова ехала на велосипеде и была сбита выехавшим на встречную полосу автомобилем. От полученных травм она скончалась на месте аварии. У находившегося за рулем не было прав на управление автомобилем.
 
Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец рассказал, что в Краснодарском крае у национальной команды проходил сбор, который закончился 11 апреля. Но Лида Плужникова вместе с несколькими подругами по команде решила остаться на юге для самоподготовки. Уже в воскресенье девушки планировали улететь домой. Накануне отъезда спортсменки решили на велосипедах доехать до Чёрного моря. Маршрут лежал не по основным трассами, а просёлочной дорогой. 
 
«По пути Лида отстала от девчонок. «Жигули» неожиданно выехала из гостиничного комплекса. 17-летний водитель рассказал, что отвлёкся и не заметил велосипедистку. Да и она задумалась о чём-то, не смотрела на дорогу и не успела среагировать», — рассказал президент федерации велоспорта России Вячеслав Екимов в интервью RT.
 
 
Он подчеркнул, что семье спортсменки будет оказана вся необходимая помощь.
 

Смерть 24-летней спортсменки стала для российского велоспорта серьёзной потерей. Плужникова, как уже говорилось, являлась членом национальной команды на велотреке. В 2012-м она завоевала золото и бронзу на чемпионате мира среди юниоров. На том турнире Лидия в паре с Дарьей Шмелёвой дважды побила юниорский мировой рекорд в командной гонке (34,155 секунды). А спустя три года молодая велосипедистка стала чемпионкой России в гите. Велогонщица побеждала и завоевывала медали на молодежных чемпионатах мира и Европы.

 
Начинала заниматься спортом Плужникова в родной Туле, а позже перебралась в столичное физкультурно-спортивное общество «Динамо». В 2013-м ей было присвоено звание мастера спорта международного класса. Долгое время Лидия продолжала выступать за Москву, но позже вернулась в состав тульской команды.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:18 0
Другие статьи по темам
Событие
смертельное ДТП
Люди
Лидия Плужникова
Место
Тульская областьКраснодар
Прочее
погибла велосипедистка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» сыграл вничью с «Зенитом»: 3:3
«Арсенал» сыграл вничью с «Зенитом»: 3:3
В связи с аварией на Масловском водозаборе в Туле у рынка «Салют» будут раздавать воду
В связи с аварией на Масловском водозаборе в Туле у рынка «Салют» будут раздавать воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.