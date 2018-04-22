Подросток, сбивший тульскую велосипедистку, отпущен под подписку о невыезде

Фото с сайта www.zrkuban.ru.

Водитель, машина которого сбила насмерть российскую велогонщицу Лидию Плужникову, выпущен из-под стражи, но находится теперь под подпиской о невыезде, сообщает RT

В отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Напомним, 21 апреля в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие. Тульская спортсменка Лидия Плужникова ехала на велосипеде и была сбита выехавшим на встречную полосу автомобилем. От полученных травм она скончалась на месте аварии. У находившегося за рулем не было прав на управление автомобилем. Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец рассказал, что в Краснодарском крае у национальной команды проходил сбор, который закончился 11 апреля. Но Лида Плужникова вместе с несколькими подругами по команде решила остаться на юге для самоподготовки. Уже в воскресенье девушки планировали улететь домой. Накануне отъезда спортсменки решили на велосипедах доехать до Чёрного моря. Маршрут лежал не по основным трассами, а просёлочной дорогой.

«По пути Лида отстала от девчонок. «Жигули» неожиданно выехала из гостиничного комплекса. 17-летний водитель рассказал, что отвлёкся и не заметил велосипедистку. Да и она задумалась о чём-то, не смотрела на дорогу и не успела среагировать», — рассказал президент федерации велоспорта России Вячеслав Екимов в интервью RT.

Он подчеркнул, что семье спортсменки будет оказана вся необходимая помощь.

Смерть 24-летней спортсменки стала для российского велоспорта серьёзной потерей. Плужникова, как уже говорилось, являлась членом национальной команды на велотреке. В 2012-м она завоевала золото и бронзу на чемпионате мира среди юниоров. На том турнире Лидия в паре с Дарьей Шмелёвой дважды побила юниорский мировой рекорд в командной гонке (34,155 секунды). А спустя три года молодая велосипедистка стала чемпионкой России в гите. Велогонщица побеждала и завоевывала медали на молодежных чемпионатах мира и Европы.

Начинала заниматься спортом Плужникова в родной Туле, а позже перебралась в столичное физкультурно-спортивное общество «Динамо». В 2013-м ей было присвоено звание мастера спорта международного класса. Долгое время Лидия продолжала выступать за Москву, но позже вернулась в состав тульской команды.