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Месть из ревности: туляк запенил автомобиль соперника

Месть из ревности: туляк запенил автомобиль соперника

Кроме того, ревнивец разбил стекла в машине. Ущерб владельцу составил более 28 тысяч рублей.

24-летний житель Тулы признан виновным в ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

Судом установлено, что 9 декабря 2017 около трех часов ночи молодой человек пришел в один из дворов по ул. Металлургов, где был припаркован «Дэу Нексия» — автомобиль нового возлюбленного бывшей жены.

Молодой человек камнями разбил лобовое, заднее и левое переднее стекла машины.

Затем залил монтажной пеной проем передней левой двери и выхлопную трубу автомобиля.

Своими действиями ревнивец нанес потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 28 420 рублей 50 копеек, который является для потерпевшего значительным.

– В ходе судебного заседания мужчина свою вину в совершении указанного преступления признал полностью. В ходе расследования уголовного дела ущерб потерпевшему не возмещен, гражданский иск по делу не заявлен, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:50 +5
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