В «День Земли» туляки частично отказались от интернета

Причем, в области было скачано почти вдвое больше, чем в Туле.

Мобильный телефон – постоянный спутник современного человека. Помимо полезной функции – быть на связи с близкими, он предоставляет еще и развлекательные возможности – смотреть в интернете фильмы и ролики, прокладывать маршруты для поездок на загородные шашлыки, искать рецепты для того же мяса на гриле.



Именно в связи с тем, что в конце апреля начинается дачный сезон и время выездов на природу, Генеральной Ассамблеей ООН было учреждено мероприятие – «День земли». Оно проходит в день весеннего равноденствия, 22 апреля, и призвано напомнить, что нужно беречь природу.



В Tele2 проанализировали активность абонентов в день проведения международной акции. Выяснилось, что в «День земли» туляки использовали в среднем на 6% больше интернет-трафика, чем в обычный день. Жителями области было скачано 53 Тб интернета, а города – 29. Это говорит о том, что, бережно относясь к природным ресурсам, тульские абоненты компании также сократили и время нахождения в интернете.



К слому, мы сравнили и данные Tele2 за день, когда проходило мероприятие с похожими целями – это «Час земли», 24 марта. Напомним, в этот день жители всего мира на час отключают электричество, а на муниципальных зданиях отключается подсветка. Это тоже призвано напомнить о том, что важно беречь природу.



Так вот, «Час земли» тульские абоненты Tele2 наоборот провели в интернете. Всего было скачано 98,8 Тб интернет-трафика — это на 1,9 Тб больше, чем неделей ранее.

Объема использованного интернета хватило бы на 141 тысячу показов одного из популярных фильмов, такого, как «Мстители», или на 172 тысячи просмотров фантастического боевика «Человек-паук».



То же самое показал и анализ звонковой активности – за сутки, когда проходил «Час земли», туляки суммарно проговорили 11,7 млн минут, в сравнении с обычной субботой этот показатель больше на 154 тысячи минут. Общая длительность звонков в этот день примерно равна времени, которое необходимо на 316 тысяч прослушиваний аудиокниги «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.



Для сравнения: в Москве в сети Tele2 в «Час земли» был зафиксирован рост интернет-трафика в 3 раза, а общая длительность звонков увеличилась в 1,8 раза.

Технический директор макрорегиона «Центр» Tele2:

Максим Балышев – Акция «Час Земли» позволяет напомнить жителям нашей страны о том, как важно беречь природу и ее ресурсы. Конечно же, большинство людей не могут в ежедневных делах обойтись без интернета и звонков по мобильному. И мы понимаем это, постепенно вводя в эксплуатацию новые базовые станции не только в городе, но и в областных селах и поселках. Однако хочется напомнить, что в день такого события, как «Час Земли», можно ненадолго отложить смартфоны, отключить компьютеры и провести приятный вечер за офлайн-общением с близкими или друзьями.





Сегодня услуги скоростного интернета Tele2 в стандарте 4G доступны для 88% жителей Тульской области, 3G — для 93%. При этом оператор продолжает запускать новые базовые станции.

Так, в начале апреля оператор запустил скоростной интернет 3G в 9 населенных пунктах области. В их числе: поселок Спицынский, село Теляково и деревня Тайдаково в Ясногорском районе, село Пластово и деревня Ботня в Алексинском районе, села Таратухино и Болото в Белевском районе, село Липово в Щекинском районе, село Шульгино в Заокском районе



Кроме того, качество голосовой связи и интернета 3G было улучшено в Туле на улицах Каракозова и Ликбеза.

