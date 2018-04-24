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Рейд «Внимание, пешеход!»: в Туле оштрафовали почти 300 нарушителей
Фото УГИБДД по Тульской области.

Рейд «Внимание, пешеход!»: в Туле оштрафовали почти 300 нарушителей

Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сотрудники ГИБДД провели в Туле рейд «Внимание, пешеход!». С 10 по 22 апреля было выявлено и пресечено 297 нарушений ПДД, из которых 223 нарушения совершены пешими участниками дорожного движения и 74 со стороны водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам.

Все нарушители привлечены к административной ответственности. Подобные профилактические мероприятия сотрудники ГИБДД будут проводить и в дальнейшем.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:50 +3
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