Рейд «Внимание, пешеход!»: в Туле оштрафовали почти 300 нарушителей

Фото УГИБДД по Тульской области.

Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сотрудники ГИБДД провели в Туле рейд «Внимание, пешеход!». С 10 по 22 апреля было выявлено и пресечено 297 нарушений ПДД, из которых 223 нарушения совершены пешими участниками дорожного движения и 74 со стороны водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам.

Все нарушители привлечены к административной ответственности. Подобные профилактические мероприятия сотрудники ГИБДД будут проводить и в дальнейшем.