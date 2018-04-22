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Южная часть Тулы осталась без воды

Южная часть Тулы осталась без воды

Сейчас на водозаборе ведутся аварийные работы.

Причина отключения воды - авария на Масловском водозаборе. Из-за этого в южной части Тулы вода подается при пониженном давлении и с перебоями. 

Авария затронула Центральный, Советский и Привокзальный районы, п.Скуратово и Косая гора. Прекращена подача воды в д. Берники в военный городок и д. Селиховое. 
 
Сейчас на водозаборе ведутся аварийные работы. 
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, сообщается на сайте АО «Тулагорводоканал».

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:43 +2
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