Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибшей тульской велогонщицы

На фото Лидия Плужникова.

В 2012 году тулячка Лидия Плужникова в команде с Дарьей Шмелевой установили мировой рекорд (34,155 секунды) среди юниоров в командном спринте.

21 апреля в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие. Тульская спортсменка Лидия Плужникова ехала на велосипеде и была сбита выехавшим на встречную полосу автомобилем. От полученных травм она скончалась на месте аварии.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким спортсменки.

«Лидия Александровна была гордостью не только тульского, но и российского велоспорта. Ее по праву ценили товарищи и любили болельщики. Светлая ей память», - сказал глава региона.

В 2012 году тулячка Лидия Плужникова в команде с Дарьей Шмелевой установили мировой рекорд (34,155 секунды) среди юниоров в командном спринте. Велогонщица побеждала и завоевывала медали на молодежных чемпионатах мира и Европы. Также она становилась чемпионкой России по велоспорту на треке.