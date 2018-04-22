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Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибшей тульской велогонщицы
На фото Лидия Плужникова.

Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибшей тульской велогонщицы

В 2012 году тулячка Лидия Плужникова в команде с Дарьей Шмелевой установили мировой рекорд (34,155 секунды) среди юниоров в командном спринте.

21 апреля в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие. Тульская спортсменка Лидия Плужникова ехала на велосипеде и была сбита выехавшим на встречную полосу автомобилем. От полученных травм она скончалась на месте аварии. 
 
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким спортсменки.
 
«Лидия Александровна была гордостью не только тульского, но и российского велоспорта. Ее по праву ценили товарищи и любили болельщики. Светлая ей память», - сказал глава региона.
 
В 2012 году тулячка Лидия Плужникова в команде с Дарьей Шмелевой установили мировой рекорд (34,155 секунды) среди юниоров в командном спринте. Велогонщица побеждала и завоевывала медали на молодежных чемпионатах мира и Европы. Также она становилась чемпионкой России по велоспорту на треке.
сегодня, в 10:48 +2
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