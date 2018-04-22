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Циклон оставил без электричества 100 населенных пунктов Тульской области
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Циклон оставил без электричества 100 населенных пунктов Тульской области

Также сильный ветер повредил крыши четырех домов.

В Тульской области было нарушено энергоснабжение порядка 100 населенных пунктов с населением свыше 13 тысяч человек в Алексинском, Ясногорском, Веневском, Узловском районах и Новомосковске.
 
Также было повалено 12 деревьев, частично нарушены кровли 4 зданий (Ясногорск на ул. Ясногорская, н.п. Климовское на ул. Солнечная, частично нарушена кровля здания в н.п. Болохово на ул.Энергетиков). Причиной этого стало прохождение по территории региона циклона с проливным дождем, местами мокрым снегом и ветром до 23 м/с.
 
Для восстановления электроснабжения 35 аварийных бригад энергетиков ведут аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области. Большая часть аварийных отключений удалось ликвидировать. Для выполнения работ привлечено 129 человек личного состава и 40 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек и 13 единиц техники.
 
Главное управление МЧС России по Тульской области и подчиненные ему подразделения, в том числе аэромобильная группировка (100 человек и 15 единиц техники) приведены в режим «Повышенная готовность» по ликвидации возможных происшествий. 
 
 
На базе Центра управления в кризисных ситуациях  организована работа межведомственного штаба по контролю за обстановкой, связанной с неблагоприятными явлениями. Обстановка на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области и правительства Тульской области.
 
Для исключения попадания в чрезвычайную ситуацию Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует населению по возможности не покидать свои дома; пользоваться общественным транспортом; избегать широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и деревьев; водителям личного автотранспорта предусмотреть безопасные места для парковки. 
 
С учетом неблагоприятного погодного прогноза Главное управление МЧС России по Тульской области предупреждает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта и усилении ветра. Обо всех происшествиях, связанных с нарушением жизнеобеспечения населения сообщайте по телефонам экстренных служб «112» и «01».
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:40 +1
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