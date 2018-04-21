новости
новости
Регистрация
Фоторепортаж: В Туле прошла Международная выставка кошек
Фото Даниила Прокофьева.

Фоторепортаж: В Туле прошла Международная выставка кошек

Мейн-куны, британцы, бенгальцы и другие красивейшие породы кошек сражались за титул чемпиона в ТРЦ «Макси».

21 апреля в Туле - день улыбок и умиления. Больше сотни кошек разных пород участвовали в традиционной Международной выставке «Конфетти». Как уверяют заводчики, нрав у большинства животных спокойный, а уход за ними бесхлопотный.

Площадка ТРЦ «Макси» превратилась в большой котогород: заводчики с гордостью рассказывали друг другу о своих питомцах, фотографировались, ждали выступления своих любимцев. Ну а мы узнали особенности пород курильский бобтейл, мейн-кун и шотландская длинношерстная. 

Елена Курбатова и кот Ерс 

- Если вы не можете определиться, кого хотите больше - кошку или собаку, смело выбирайте курильского бобтейла. Это золотая середина! Животное ласковое, как кошка, и преданное, как собака. Ерс отзывается на свое имя, иногда будто бы разговаривает со мной: мне порой даже кажется, что он понимает человеческую речь. Когда он хочет есть, сразу же дает мне это знать, показывая лапой на миску и осуждающе мяукая. 

Все «курильцы» необыкновенно дружелюбны к членам семьи, в которой живут, но любят только кого-то одного!

С избранником кот будет неразлучен, станет его «хвостиком» и его «тенью». Только ему кот будет позволять то, что никогда не допустит с другими: например, медицинские процедуры. 

Курильскому бобтейлу не надо десять раз повторять, для чего нужен горшок, что диван предназначен вовсе не для точения когтей, а шторы висят не для того, чтобы по ним взбираться на карниз. «Курильцы» понимают с первого раза, что можно, а что нельзя. 

Курильский бобтейл обожает детей. Да, я знаю, многие владельцы так говорят о своих кошках, но животные этой породы особенно нежные, приветливые, дружелюбные. С ними никогда не будешь чувствовать себя одиноко. 

На выставках мы с Ерсом неоднократно занимали призовые места. Я думаю, его так высоко оценивают не только за красоту, но и за смекалистость. 

Наталья Михайлова и кошка Берта

- Мейн-кун - это, можно сказать, аборигенная порода кошек, которую выводил не человек, а сама природа. Несмотря на грозный вид, мейн-куны обходительные, терпеливые. Это не та кошка, которая гуляет сама по себе: ей постоянно нужно общение с людьми или животными. 

Главная черта характера мейн-куна – склонность к созерцанию. Поведение питомца способно удивить владельца и окружающих, настолько они умные и находчивые. У мейн-кунов удивительная память: они могут запомнить массу команд и слов, умеют ориентироваться даже по взглядам и жестам человека.

Мейн-кун - большая кошка. Я всегда с удивлением наблюдаю, как Берта высоко прыгает и аккуратно обходит все препятствия на столах и полках - вазы, статуэтки, технику. Знает ведь, что нельзя ничего трогать! 

Екатерина Антикушина и кот Тир 

- Шотландские длинношерстные кошки - еще те капризули. Если вы любите тискать питомца и навязывать ему свое общение, забудьте об этой породе. «Шотландцы», как бы ни любили хозяина, никогда не пойдут с ним на контакт, если сами того не захотят. Эдакие королевские особы!

Несмотря на гордый нрав, эти кошки очень терпеливо относятся к детям. Малыши часто таскают пушистых любимцев по всей квартире, дергают за хвост, усы, пытаются поиграть... Британская длинношерстная в таком случае уступит маленькому хозяину и уделит ему свое драгоценное время.

Не оцарапает и не укусит, что бы ни случилось.

«Британцы» дружелюбны к другим животным. У меня дома живут четыре кота. Не припомню, чтобы они когда-нибудь конфликтовали. Тир - мой любимец. Он будто бы понимает меня с полуслова: я и сама порой удивляюсь, насколько прочна между нами связь. 

Мы часто ходим с ним на выставки. В этот раз, на «Конфетти», мы заняли первое место в монопородном ринге - соревновании, в котором участвуют кошки одной породы. Я горда своим питомцем!

Myslo предлагает вам полюбоваться красавцами с выставки в нашем большом фоторепортаже! 

Галерея
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 1
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 2
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 3
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 4
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 5
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 6
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 7
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 8
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 9
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 10
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 11
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 12
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 13
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 14
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 15
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 16
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 17
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 18
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 19
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 20
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 21
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 22
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 23
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 24
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 25
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 26
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 27
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 28
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 29
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 30
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 31
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 32
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 33
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 34
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 35
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 36
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 37
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 38
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 39
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 40
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 41
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 42
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 43
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 44
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 45
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 46
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 47
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 48
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 49
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 50
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 51
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 52
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 53
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 54
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 55
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 56
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 57
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 58
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 59
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 60
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 61
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 62
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 63
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 64
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 65
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 66
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 67
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 68
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 69
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 70
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 71
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 72
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 73
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 74
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 75
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 76
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 77
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 78
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 79
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 80
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 81
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 82
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 83
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 84
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 85
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 86
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 87
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 88
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 89
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 90
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 91
Выставка кошек "Конфетти", Фото: 92
показать все фотографии
Автор: Вероника Левина, вчера, в 23:04 +3
Другие статьи по темам
Событие
кошкиконфеттивыставка кошеккоты
Место
ТулаТРЦ макси

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле проверили состояние 753 дворов
В Туле проверили состояние 753 дворов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.