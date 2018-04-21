Фоторепортаж: В Туле прошла Международная выставка кошек

Фото Даниила Прокофьева.

21 апреля в Туле - день улыбок и умиления. Больше сотни кошек разных пород участвовали в традиционной Международной выставке «Конфетти». Как уверяют заводчики, нрав у большинства животных спокойный, а уход за ними бесхлопотный.

Площадка ТРЦ «Макси» превратилась в большой котогород: заводчики с гордостью рассказывали друг другу о своих питомцах, фотографировались, ждали выступления своих любимцев. Ну а мы узнали особенности пород курильский бобтейл, мейн-кун и шотландская длинношерстная.

Елена Курбатова и кот Ерс

- Если вы не можете определиться, кого хотите больше - кошку или собаку, смело выбирайте курильского бобтейла. Это золотая середина! Животное ласковое, как кошка, и преданное, как собака. Ерс отзывается на свое имя, иногда будто бы разговаривает со мной: мне порой даже кажется, что он понимает человеческую речь. Когда он хочет есть, сразу же дает мне это знать, показывая лапой на миску и осуждающе мяукая.

Все «курильцы» необыкновенно дружелюбны к членам семьи, в которой живут, но любят только кого-то одного!

С избранником кот будет неразлучен, станет его «хвостиком» и его «тенью». Только ему кот будет позволять то, что никогда не допустит с другими: например, медицинские процедуры.

Курильскому бобтейлу не надо десять раз повторять, для чего нужен горшок, что диван предназначен вовсе не для точения когтей, а шторы висят не для того, чтобы по ним взбираться на карниз. «Курильцы» понимают с первого раза, что можно, а что нельзя.

Курильский бобтейл обожает детей. Да, я знаю, многие владельцы так говорят о своих кошках, но животные этой породы особенно нежные, приветливые, дружелюбные. С ними никогда не будешь чувствовать себя одиноко.

На выставках мы с Ерсом неоднократно занимали призовые места. Я думаю, его так высоко оценивают не только за красоту, но и за смекалистость.

Наталья Михайлова и кошка Берта

- Мейн-кун - это, можно сказать, аборигенная порода кошек, которую выводил не человек, а сама природа. Несмотря на грозный вид, мейн-куны обходительные, терпеливые. Это не та кошка, которая гуляет сама по себе: ей постоянно нужно общение с людьми или животными.

Главная черта характера мейн-куна – склонность к созерцанию. Поведение питомца способно удивить владельца и окружающих, настолько они умные и находчивые. У мейн-кунов удивительная память: они могут запомнить массу команд и слов, умеют ориентироваться даже по взглядам и жестам человека.

Мейн-кун - большая кошка. Я всегда с удивлением наблюдаю, как Берта высоко прыгает и аккуратно обходит все препятствия на столах и полках - вазы, статуэтки, технику. Знает ведь, что нельзя ничего трогать!

Екатерина Антикушина и кот Тир

- Шотландские длинношерстные кошки - еще те капризули. Если вы любите тискать питомца и навязывать ему свое общение, забудьте об этой породе. «Шотландцы», как бы ни любили хозяина, никогда не пойдут с ним на контакт, если сами того не захотят. Эдакие королевские особы!

Несмотря на гордый нрав, эти кошки очень терпеливо относятся к детям. Малыши часто таскают пушистых любимцев по всей квартире, дергают за хвост, усы, пытаются поиграть... Британская длинношерстная в таком случае уступит маленькому хозяину и уделит ему свое драгоценное время.

Не оцарапает и не укусит, что бы ни случилось.

«Британцы» дружелюбны к другим животным. У меня дома живут четыре кота. Не припомню, чтобы они когда-нибудь конфликтовали. Тир - мой любимец. Он будто бы понимает меня с полуслова: я и сама порой удивляюсь, насколько прочна между нами связь.

Мы часто ходим с ним на выставки. В этот раз, на «Конфетти», мы заняли первое место в монопородном ринге - соревновании, в котором участвуют кошки одной породы. Я горда своим питомцем!

Myslo предлагает вам полюбоваться красавцами с выставки в нашем большом фоторепортаже!