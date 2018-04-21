В парке Обороны Тулы навели порядок

Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.

21 апреля сотрудники территориального управления по Привокзальному округу и общественные организации провели субботник в единственном в Мясново парке. Настроение всем собравшимся поднимал народный ансамбль тульской песни «Народный хоровод».

Участники субботника собрали летучий мусор, привели в порядок газон вдоль лестничного спуска, очистили от мусора кленовую рощу и противотанковый ров. Он, кстати, здесь появился еще во время Великой Отечественной войны: жители Мясново вырыли его в дни Обороны Тулы, это была еще одна преграда на пути танков армии Гудериана.

Парк обороны Тулы или как его называют жители Мясново «партизанская деревня» за четыре года своего существования стал центром отдыха всего района.

Еще недавно на этом месте была настоящая свалка: сюда сбрасывали мусор, а в лесопосадке жили бомжи.

Теперь же на месте свалки расположен тематический уголок «Рубеж Обороны» с настоящими землянками. Здесь школьники со всего Мясново проводят уроки мужества. Территорию лесопосадки очистили, установили площадку для воркаута.

Работы по благоустройству в Парке еще не закончены. Начальник главного управления по Привокзальному округу Тулы Евгений Пятисоцков:

Евгений Пятисоцков - В Парке работы по благоустройству ведутся постоянно: в прошлом году здесь высадили рябины, часть противотанкового рва отгородили кустарниками, построили мостик, поставили лавочки. На следующем субботнике покрасим заборы, удалим сломанные за зиму деревья, посадим новые, восстановим переливочный лоток, починим лавочку на площадке для воркаута, которую сломали местные жители. Сегодня сделана большая часть работы. Для участников субботника работает полевая кухня: все желающие могут попробовать кашу с тушенкой, пирожки и горячий чай.

Myslo пообщался с участниками субботника.

Лидия Харитонова - До 2015 года здесь ужас что творилось! Была настоящая свалка, а теперь здесь так уютно! Субботник - это очень хорошая традиция. Я живу в доме напротив, и год от года все больше жителей принимают участие в уборке не только парка, но и придомовых территорий.

Артур Добряк - Такие мероприятия, конечно, нужны. Это прекрасная возможность вместе с соседями не только навести порядок, но еще и пообщаться. Не секрет, что очень много людей не считают нужным убирать мусор после себя. А уже после субботника многие несколько раз подумают, прежде чем выкинуть мимо урны сигарету или еще что-нибудь. Да и в общем надо культуру поведения менять. Как говорил Антон Павлович Чехов, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.