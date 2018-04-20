новости
новости
Регистрация
В Туле открылась Всероссийская выставка молочного козоводства
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле открылась Всероссийская выставка молочного козоводства

С 20 по 22 апреля в Туле у ТРЦ «Макси» работает Вторая специализированная Всероссийская выставка молочного козоводства.

Организаторами мероприятия выступили министерство сельского хозяйства Тульской области, Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства Ставропольского края, крестьянско-фермерское хозяйство «Сёмкино Подворье» (г. Тула).

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что выставка дает возможность продемонстрировать возможности выращивания молочных коз различных пород, обменяться передовым опытом в козоводстве, обсудить вопросы селекции, технологии содержания, кормления, воспроизводства, популяризации и представления продукции молочного козоводства на потребительском рынке.

«В 2017 году на выставку приехало порядка 20 участников из пяти регионов страны. В этом году их стало в три раза больше, и география существенно расширилась. Нас поддержали Московская, Липецкая, Тамбовская, Ярославская, Ленинградская области, Приморье, Алтайский край», — сказал министр.

Дмитрий Миляев пояснил, что на выставке представлены сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства — владельцы коз молочных пород.

Здесь можно приобрести козье молоко и различные сыры, продегустировать представленную продукцию, посмотреть на животных разных пород. Также все желающие могут принять участие в мастер-классе по сыроделию.

Галерея
Выставка коз в "Макси" - 2018, Фото: 1
Выставка коз в "Макси" - 2018, Фото: 2
Выставка коз в "Макси" - 2018, Фото: 3
Выставка коз в "Макси" - 2018, Фото: 4
Выставка коз в "Макси" - 2018, Фото: 5
Выставка коз в "Макси" - 2018, Фото: 6
Выставка коз в "Макси" - 2018, Фото: 7
Выставка коз в "Макси" - 2018, Фото: 8
Выставка коз в "Макси" - 2018, Фото: 9
Выставка коз в "Макси" - 2018, Фото: 10
показать все фотографии
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:13 +2
Другие статьи по темам
Событие
выставка козкозоводствоМакси
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле в сторону Заречья – крупная пробка
В Туле в сторону Заречья – крупная пробка
Житель Донского обманом получил микрозайм
Житель Донского обманом получил микрозайм
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.