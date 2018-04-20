В Туле открылась Всероссийская выставка молочного козоводства

Фото пресс-службы правительства Тульской области

С 20 по 22 апреля в Туле у ТРЦ «Макси» работает Вторая специализированная Всероссийская выставка молочного козоводства.

Организаторами мероприятия выступили министерство сельского хозяйства Тульской области, Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства Ставропольского края, крестьянско-фермерское хозяйство «Сёмкино Подворье» (г. Тула).



Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что выставка дает возможность продемонстрировать возможности выращивания молочных коз различных пород, обменяться передовым опытом в козоводстве, обсудить вопросы селекции, технологии содержания, кормления, воспроизводства, популяризации и представления продукции молочного козоводства на потребительском рынке.

«В 2017 году на выставку приехало порядка 20 участников из пяти регионов страны. В этом году их стало в три раза больше, и география существенно расширилась. Нас поддержали Московская, Липецкая, Тамбовская, Ярославская, Ленинградская области, Приморье, Алтайский край», — сказал министр.

Дмитрий Миляев пояснил, что на выставке представлены сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства — владельцы коз молочных пород.



Здесь можно приобрести козье молоко и различные сыры, продегустировать представленную продукцию, посмотреть на животных разных пород. Также все желающие могут принять участие в мастер-классе по сыроделию.