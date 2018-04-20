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Житель Донского обманом получил микрозайм
Фото doljnik.online.

Житель Донского обманом получил микрозайм

Суд приговорил его к 250 часам обязательных работ.

Узловский суд признал виновным 37-летнего жителя Донского по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

11 февраля прошлого года подсудимый подал заявку на потребительский кредит в фирму, предоставляющую микрозаймы. Сотруднику этой организации он сообщил недостоверные сведения о своем месте работы и размере зарплаты. В итоге мужчина получил заем в размере 5 000 рублей сроком на 18 дней. Однако отдавать деньги он не собирался. Организация подала на должника в суд.

Суд вынес решение в пользу истца: мужчину обязали вернуть долг и приговорили к 250 часам обязательных работ.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:06 +3
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