Житель Донского обманом получил микрозайм

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Узловский суд признал виновным 37-летнего жителя Донского по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

11 февраля прошлого года подсудимый подал заявку на потребительский кредит в фирму, предоставляющую микрозаймы. Сотруднику этой организации он сообщил недостоверные сведения о своем месте работы и размере зарплаты. В итоге мужчина получил заем в размере 5 000 рублей сроком на 18 дней. Однако отдавать деньги он не собирался. Организация подала на должника в суд.

Суд вынес решение в пользу истца: мужчину обязали вернуть долг и приговорили к 250 часам обязательных работ.