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Тульский суд лишил родительских прав педофила, развращавшего собственную дочь

Тульский суд лишил родительских прав педофила, развращавшего собственную дочь

Мать ребенка добилась справедливости.

Сегодня, 24 апреля, Тульский областной суд лишил родительских прав педофила, развращавшего собственную дочь. Апелляцию подавала мама  ребенка Лидия (имя изменено). Напомним, что суд первой инстанции отказал в этом - не нашлось оснований.

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Решение суда, Фото: 1
Решение суда, Фото: 2
Решение суда, Фото: 3

Myslo писал об этой ужасной истории еще в 2016 году. Тогда стало известно, что 33-летний житель Новомосковска Никита (имя также изменено) развращал собственную малолетнюю дочь. Мужчина неоднократно похищал ребенка и увозил подальше от матери, в том числе и в Таиланд.

Следствие доказало, что Никита демонстрировал дочери порнографию, а также обучал технике секса.

Всё это он снимал на видео и присылал матери ребёнка — Лидии.

Психиатрическая экспертиза показала: мужчина совершал преступления, не отдавая себе отчета в своих действиях, его признали невменяемым. Суд освободил педофила от уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер медицинского характера – лечение в больнице специализированного типа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:06 +1
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