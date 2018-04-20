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Поврежденная ветром крыша дома в Тульской области: Видео с квадрокоптера
Фото и видео ГУ МЧС по Тульской области.

Поврежденная ветром крыша дома в Тульской области: Видео с квадрокоптера

Спасатели ГУ МЧС России по Тульской области принимают участие в ликвидации последствий повреждения кровли в Каменском районе.

Как уже сообщал Myslo, в ночь на 20 апреля в четырехэтажном доме по ул. Стадионной села Архангельское Каменского района сорвало крышу. Частично было нарушено утепление мягкой кровли. Обошлось без пострадавших. 

Восстановить кровлю планируется в течение двух дней. Для этого из аварийного запаса области выделены необходимые строительные материалы. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные мероприятия.

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В Тульской области крышу дома сдуло ветром, Фото: 1
В Тульской области крышу дома сдуло ветром, Фото: 2
В Тульской области крышу дома сдуло ветром, Фото: 3
В Тульской области крышу дома сдуло ветром, Фото: 4
В Тульской области крышу дома сдуло ветром, Фото: 5
В Тульской области крышу дома сдуло ветром, Фото: 6
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:12 +1
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Место
Тульская областьКаменский район

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