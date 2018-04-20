Фото и видео ГУ МЧС по Тульской области.
Поврежденная ветром крыша дома в Тульской области: Видео с квадрокоптера
Спасатели ГУ МЧС России по Тульской области принимают участие в ликвидации последствий повреждения кровли в Каменском районе.
Как уже сообщал Myslo, в ночь на 20 апреля в четырехэтажном доме по ул. Стадионной села Архангельское Каменского района сорвало крышу. Частично было нарушено утепление мягкой кровли. Обошлось без пострадавших.
Восстановить кровлю планируется в течение двух дней. Для этого из аварийного запаса области выделены необходимые строительные материалы. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные мероприятия.
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