Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Под Тулой разрушенную ветром крышу дома отремонтируют за два дня
Ситуацию держит на контроле заместитель губернатора Александр Сорокин.
В ночь на 20 апреля из-за сильного ветра произошло нарушение целостности элементов мягкой кровли в многоквартирном доме в Стадионном переулке села Архангельское Каменского района. Myslo писал об этом здесь.
В доме проживают 65 человек. Нарушения систем жизнеобеспечения дома не произошло.
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, о происшествии сразу доложили главе региона Алексею Дюмину. Ситуацию держит на контроле заместитель губернатора Александр Сорокин.
Восстановить кровлю планируется в течение двух дней. Для этого из аварийного запаса области выделены необходимые строительные материалы.
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