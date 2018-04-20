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Под Тулой разрушенную ветром крышу дома отремонтируют за два дня
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Тулой разрушенную ветром крышу дома отремонтируют за два дня

Ситуацию держит на контроле заместитель губернатора Александр Сорокин.

В ночь на 20 апреля из-за сильного ветра произошло нарушение целостности элементов мягкой кровли в многоквартирном доме в Стадионном переулке села Архангельское Каменского района. Myslo писал об этом здесь.

В доме проживают 65 человек. Нарушения систем жизнеобеспечения дома не произошло.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, о происшествии сразу доложили главе региона Алексею Дюмину. Ситуацию держит на контроле заместитель губернатора Александр Сорокин.

Восстановить кровлю планируется в течение двух дней. Для этого из аварийного запаса области выделены необходимые строительные материалы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:04 +1
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